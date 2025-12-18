Una mujer denuncia una agresión sexual de Adolfo Suárez cuando ella era menor y Podemos pide retirarle todos los reconocimientos

La figura del fallecido expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, ha vuelto a la actualidad en medio de una ebullición de denuncias por acoso y abuso sexual en varios partidos políticos, que ahora señalan al exlíder del extinto Centro Democrático Social que gobernó el territorio entre 1976 y 1981.

Una mujer de 60 años ha denunciado ante la Policía Nacional presuntas agresiones sexuales continuadas por parte de Adolfo Suárez en los años 80, cuando ella era menor de edad. La formación morada exige retirar todos sus honores institucionales en un polémico debate que sacude la memoria de la Transición.

Detalles de la denuncia

La víctima presentó la denuncia el 9 de diciembre ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Madrid. Afirma que conoció a Suárez, entonces de 51 años y ya ex presidente, el 23 de noviembre de 1982, cuando ella tenía 17 años, y que los abusos se prolongaron hasta 1985 en su despacho y domicilio particular.

"Desde ese momento mi vida cambió y yo también. (…) No sabía cómo gestionar esa situación, no me atrevía a decir nada en casa, ellos estaban ilusionadísimos con mi amistad con ese señor, se creían que tenía el futuro resuelto. No podía romper con esa relación de la noche a la mañana. También tenía muchísimo miedo, pensaba que era un hombre con mucho poder y que si me negaba a lo que él quería podría arruinarme más la vida", expresó la denunciante.

En el escrito, describe episodios como tocamientos sin consentimiento y felación forzada el 4 de marzo de 1983, y señala a dos personas de su entorno como "cómplices encubridores", secretarios del primer líder del Ejecutivo de la democracia en España.

Reacción de Podemos

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado en el Congreso retirar "todos los reconocimientos institucionales" a Suárez, empezando por el nombre del aeropuerto de Barajas y los bustos oficiales.

"Cuántos padres de la democracia [...] eran agresores sexuales y pedófilos que han construido su poder sobre ese pacto de caballeros", ha denunciado Belarra, agradeciendo la "valentía" de la víctima y criticando la "impunidad" de PP, PSOE y Vox. Fuentes policiales confirman que la denuncia ya se tramitó y se asignará a un juzgado de violencia de género en Plaza de Castilla.

Contexto legal y repercusiones

Aunque los hechos están prescritos para la vía penal, la denunciante busca responsabilidades civiles y denuncia la "revictimización" por la idealización de Suárez en medios y series.

"Pese al tiempo transcurrido, durante toda mi vida he sufrido las consecuencias [...] y en la actualidad sufro un proceso de revictimización", relata en el escrito.