La Fiscalía no acusará a Errejón por agresión sexual a Elisa Mouliáa y pide el archivo del caso

La Fiscalía de Madrid pedirá el archivo del caso Errejón y no acusará al que fuera portavoz de Sumar y diputado en el Congreso por la agresión sexual denunciada por la actriz Elisa Mouliaá.

La actriz pide para Errejón tres años de prisión y una indemnización de 30.000 euros por los daños sufridos. El juez que ha llevado la instrucción, Adolfo Carretero, propuso sentar en el banquillo a Errejón porque considera que sí existen indicios suficientes para que se celebre el juicio contra él por su actitud contra Mouliáa una noche de septiembre en 2021.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.