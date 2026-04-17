Mamen Mendizábal critica el acuerdo PP-Vox en Extremadura: "Cuatro meses para un pacto excluyente, discriminatorio y cargado de racismo"

PP y Vox firmaron en Mérida el acuerdo para investir a María Guardiola como presidenta y gobernar en coalición la Junta de Extremadura. El pacto incluye 71 medidas, con aspectos muy polémicos en los ámbitos de inmigración y sanidad, como ha señalado Mamen Mendizábal en tiempo de tertulia en Más de uno.

"El principio de prioridad nacional nos puede dar una idea de la base de la política de Vox y me sorprende la alianza del PP", afirma Mamen Mendizábal, que sostiene que el Partido Popular "solo tiene que perder" y Juanma Moreno es "el primer agraviado" por la cercanía de las elecciones de Andalucía.

Mamen Mendizábal señala que el pacto "debilita" al PP y "refuerza" a Vox en un momento de "máxima debilidad" del partido que lidera Santiago Abascal: "En un momento de máxima debilidad, con los escándalos internos y la pérdida de poder de los partidos que han apoyado a Trump que se ha visto con Orban en Hungría, y este pacto lleva al PP al terreno de Vox".

Un pacto que "lleva" al PP al "territorio" de Vox

Así, considera que el acuerdo en Extremadura lleva a los populares "al territorio de la demagogia, de la exclusión, de los ciudadanos de primera y segunda": "De primera, si eres inmigrante y tienes dinero, pero nos sobras si eres de segunda, inmigrante y sin dinero. Ahí no tienes ni casa".

En el ámbito de la sanidad, Mamen Mendizábal también ve problemas: "También me interesa de la sanidad, pretende ser excluyente en términos sanitarios, dar prioridad a la sanidad extremeña para los españoles y esto va en contra de las leyes estatales".

"No entiendo qué hace el PP aliándose con el ridículo de Vox, perdiendo su posición de centro, no sé qué gana Guardiola, excepto la presidencia. Cuatro meses para llegar a un pacto excluyente, discriminatorio y cargado de racismo, un pacto que a Juanma no le va a venir bien en su campaña", zanja Mendizábal.