PP y Vox llegan a un acuerdo para investir a María Guardiola como presidenta de Extremadura

El PP y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno en Extremadura después de semanas de intensas negociaciones, de forma que María Guardiola será investida presidenta de la comunidad. El 4 de mayo expiraba el plazo para cerrar un acuerdo, ya que en caso contrario, se disolvería el Parlamento extremeño y se convocarían de nuevo elecciones. Tras varias reuniones y una investidura fallida el pasado marzo, ambos partidos han sellado finalmente este jueves un acuerdo.

"Queremos anunciarles que hemos llegado a un acuerdo", así lo ha confirmado Guardiola en el Patio de los Naranjos de la Asamblea, donde ha comparecido ante los medios de comunicación, junto con el líder de Vox, Óscar Fernández. Ha asegurado que están "muy satisfechos" y que, tras unas "semanas intensas" de mucho trabajo, se ha conseguido el acuerdo.

La hasta ahora presidenta en funciones ha subrayado que PP y Vox representan al 60% de la sociedad extremeña y, por lo tanto, "los mandatos de los ciudadanos hay que cumplirlos".

Vox entra al Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías

El acuerdo, en palabras de la líder del PP, tiene 61 puntos y 74 medidas y "va a conseguir que Extremadura siga avanzando". Guardiola ha puesto en valor que se ha conseguido porque lo importante es pensar en Extremadura "más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir". "Se ha demostrado que gana la democracia frente a la crispación y el diálogo frente al ruido", en un claro ataque a los grupos de la oposición.

Según el acuerdo, Vox asume una vicepresidencia, que recaería en la Consejería de Familia Regulación y Servicios Sociales, así como la Consejería de Ganadería y Medio Natural. Además, el senador que teóricamente le corresponde al PP, finalmente será de Vox, Ángel Pelayo.

El acuerdo está firmado por los representantes de los partidos y está previsto que el debate de investidura se celebre la semana que viene y que María Guardiola revalide el cargo que ocupó en la pasada legislatura. "Extremadura tiene ambición y pulso, con este acuerdo ofrecemos estabilidad", ha señalado.

Un acuerdo "muy satisfactorio"

Óscar Fernández, el líder de Vox, ha calificado de "muy satisfactorio" el acuerdo alcanzado y, a su juicio, va a impulsar Extremadura "como nunca antes". Aunque han sido muchos meses de espera, considera que "ha merecido la pena" y los efectos van a ser notables.

Además, ha agradecido al PP que hayan conseguido limar las asperezas existentes entre ambos partidos y a los equipos de negociación que han estado durante estos meses ultimando los detalles de este acuerdo.

El acuerdo contempla los presupuestos para los próximos cuatro años de legislatura, algo que ha confirmado el líder de Vox: "Las negociaciones han tardado tanto porque hay que asegurarse que Extremadura tiene el gobierno que tiene que tener para cuatro años".