Maíllo defiende que el nuevo líder de la izquierda española sea elegido mediante primarias: "Que los de abajo se sientan protagonistas"

El Coordinador Federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha conversado este miércoles con Carlos Alsina en Más de uno sobre la situación de la izquierda española y, en particular, sobre el nuevo proyecto anunciado por los partidos que integran Sumar, que será presentado el próximo 21 de febrero.

Al comenzar la entrevista, Maíllo ha asegurado que aún no han escogido el nombre de la coalición, puesto que quieren "hacer la casa por los cimientos" y con la intención de generar un proceso abierto al que se vayan incorporando otras organizaciones. "Por el momento somos cuatro organizaciones las que lo hemos anunciado, pero esperamos ser muchas más".

Entre los diferentes puntos a tratar y pasos a dar para "hacer las cosas bien", el Coordinador Federal de IU ha destacado la importancia de determinar "qué justifica que vayamos unidos, cuál es nuestra propuesta política y el modelo de país que queremos y, por último, quién va a encabezarlos". Ha asegurado que se trata de un proceso que se ha iniciado en el mes de septiembre y que da "certidumbre" a la gente.

Alsina le ha pedido un análisis autocrítico dentro de la izquierda respecto a la derechización generalizada de la sociedad. Maíllo ha coincidido en la necesidad de hacerlo y ha apuntado que la izquierda en España ha tenido algunas oportunidades históricas a las que no ha sabido responder, al mismo tiempo que ha mencionado una tendencia a nivel internacional que supera las dinámicas nacionales.

El director de Más de uno también le ha preguntado si se ha producido en el último tiempo cierta identificación entre la izquierda y algunos movimientos nacionalistas e independentistas. Maíllo ha asegurado que, si se analiza el argumento actual de los partidos nacionalistas, es visible cómo el debate "ha sido ganado por las posiciones que anteponen los derechos sociales" y las mejoras de las condiciones de vida como el eje fundamental de la política. "A mí me parece que eso es un triunfo de quienes nos consideramos de izquierdas, estoy muy contento".

Además, ha señalado que las organizaciones independentistas que apoyan al gobierno de coalición: "Lo que están haciendo es contribuir al gobierno del Estado y eso es lo que yo prefiero".

Primarias para escoger el nuevo líder

No ha descartado el nombre de Yolanda Díaz como líder del nuevo proyecto: "Los vetos no existen". Ha señalado también que la persona elegida debería serlo mediante primarias. Para Maíllo, si quieren representar al conjunto, deberá hacerse con un nombre que represente a todos. "Hay que darle la importancia a los adjetivos. Estoy pensando más en cómo reconectar con gente que nos está esperando. Lo más importante es que por abajo se sienta protagonistas de este proceso", ha continuado; para afirmar la necesidad de cimentar el nuevo proyecto en la fuerza de sus bases.

Reconoce la influencia social de Gabriel Rufián

Respecto a la figura concreta de Gabriel Rufián, el líder de IU ha reconocido su influencia social y ha señalado que dedique sus energías a contribuir en un proyecto unitario de la izquierda le parece positivo. No obstante, ha defendido un proyecto conjunto de país que priorice la lucha contra la ola autoritaria. "Prefiero a Gabriel Rufián agitando el árbol de la izquierda que un proceso de secesión".

Prefiero a Gabriel Rufián agitando el árbol de la izquierda que un proceso de secesión

Veto a Irene Montero dentro de Sumar

Para finalizar la entrevista, Alsina le ha preguntado si fue un error prescindir de Irene Montero en las últimas candidaturas de Sumar. Maíllo ha afirmado que vivió ese momento desde fuera de la dirección política de IU y, desde esa posición, ha asegurado que "no habría vetado a nadie", más allá de los diferentes errores que posteriormente ha cometido, a su parecer, la dirigente de Podemos.