VOTACIÓN EN EL CONGRESO

El lapsus de Montero en el Congreso: se equivoca y vota en contra de las ayudas para las víctimas de Adamuz

La ministra ha votado por error en contra de las ayudas para las víctimas de Adamuz, lo que ha provocado las risas y comentarios de la oposición.

Nerea Pardillo

Madrid |

La reacción de María Jesús Montero al darse cuenta del error

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Montero se ha equivocado y ha votado en contra de las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.

Cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha procedido al recuento de los votos, la pantalla ha mostrado una imagen poco insólita: todos el hemiciclo ha votado a favor. Bueno, casi todo, ya que como bien ha repasado la presidenta había uno en contra: "Votos emitidos, 350; en contra, uno", que corresponde con el escaño de Montero.

El error no ha pasado desapercibido y en seguida se han escuchado murmullos y risas, en concreto por parte de la oposición, y comentarios y aplausos irónicos como "muy bien, muy bien". En este momento, Armengol pedía silencio, mientras las cámaras mostraban a la ministra con cara de circunstancias.

La votación ha salido adelante por mayoría

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz o el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que estaban sentados a su lado, no han emitido ningún gesto, mientras los de la bancada posterior, como el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López o la también portavoz Montse Mínguez, se les ve comentando la anécdota.

Cabe destacar que todo ha quedado en eso, una anécdota, ya que la votación ha salido adelante por mayoría, gracias a los 349 votos a favor -350 es el máximo-. Por lo tanto, el Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.

Otros errores muy comentados

El lapsus de Montero, aunque sin consecuencias, recuerda al más sonado de esta legislatura, que sí tuvo más repersución. Fue el voto a favor del diputado del PP, Alberto Casero, para la reforma laboral. La ley salió adelante porque en lugar de votar no, votó sí, y el Gobierno logró 175 votos.

También llamativo fueron los errores de voto en el Real Decreto Ley sobre impuestos al tabaco en 2006. En aquella ocasión varios diputados del PSOE votaron en contra de su propia norma porque la diputada María del Carmen Sánchez, que era la encargada de indicar a los diputados el sentido del voto, votó en contra.

