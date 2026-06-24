Ketty Garat, sobre la retirada del pasaporte de Begoña Gómez: "Es un movimiento torpe que alimenta el discurso victimista del Gobierno"

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está citada este miércoles, a las 18.00 horas, para entregar su pasaporte al juzgado de Plaza de Castilla, una decisión del juez Juan Carlos Peinado que la defensa de la investigada ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que se anule al entender que no hay ningún riesgo de fuga.

La defensa de Gómez también ha recurrido que anule la decisión del juez Juan Carlos Peinado de prohibirle salir de España y obligarla a firmar de forma quincenal en sede judicial. Sin embargo, la decisión es firme: la mujer del presidente comparecerá ante el juez, que también citó a la asesora Cristina Álvarez. A ambas las acusa de delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Medidas cautelares

Tanto a la mujer de Sánchez como a su asesora les impuso la retirada del pasaporte, con la prohibición de salir del territorio nacional y la comparecencia periódica en la sede judicial cada 15 días. Unas medidas cautelares que el magistrado considera necesarias al apreciar riesgo de fuga. Incluso llegó a afirmar en su auto que los escoltas que la acompañan podrían colaborar en eventual fuga o recibir órdenes para hacerlo.

Un movimiento torpe, poco sofisticado y que alimenta el discurso victimista del Gobierno

"Creo que es un movimiento torpe, poco sofisticado y que alimenta el discurso victimista del Gobierno, que está entregado al lawfare", asegura al respecto en Por fin la periodista Ketty Garat. "Esto no es incompatible con que nos llame la atención el movimiento por parte del CGPJ que hasta ahora no se había producido, pues en otros casos, como en las conversaciones de la juez de Catarroja con su marido, que demuestran que había una posición cuestionable, no hemos visto en ningún momento intervenir al CGPJ".

En este sentido, Garat asegura que "hay una actuación en la que el CGPJ suplanta a quien normalmente toma las decisiones de reprender o expedientar a un juez, que es un órgano superior y el CGPJ no lo es". Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, considera de mayor importancia las últimas informaciones que han visto la luz sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Se empieza a entender qué quería decir el juez con lo de que Zapatero ocupaba una posición de vértice en un entramado internacional de tráfico de influencias".