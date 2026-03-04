Ketty Garat, sobre las intenciones de Sánchez con su postura sobre EEUU: "Todo en él es electoralista"

"¿Qué es lo que busca Sánchez? Me inquieta que estemos ante una maniobra más para tensionar". Así se ha referido la periodista Ketty Garat a la posición del presidente del Gobierno frente a Estados Unidos. "Puede que estemos ante una estrategia electoralista de Sánchez porque todo en él es electoralista", ha afirmado en Por fin.

Según ha detallado, la negativa del Ejecutivo a que Estados Unidos use las bases de Morón de la Frontera y Rota en el marco de la guerra con Irán es una negativa "fake". Garat afirma que el acuerdo estratégico entre España y Estados Unidos recoge que "no se pueden usar las bases como logística de apoyo para repostar material", ni tampoco se pueden usar "los aviones para acciones bélicas".

Todo en él es electoralista

En este punto, la periodista se pregunta si el Gobierno de Pedro Sánchez busca con este posicionamiento "tensionar o confrontar con Estados Unidos" cuando, insiste, "está por escrito que no se pueden usar".

Garat también se ha referido al "ridículo más estrepitoso de José Manuel Albares y el Gobierno diciendo que no iba a pasar nada respecto al bloqueo de las bases y pocas horas después, sale Trump y nos amenaza con los aranceles".

Qué dice Pedro Sánchez

Por parte del presidente del Gobierno el mensaje sigue siendo el mismo: "No a la guerra". A pesar de las amenazas del mandatario estadounidense, Sánchez insiste en que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de Donald Trump.

Sánchez ha recordado en su comparecencia institucional de este miércoles que la guerra que propició "el trío de las Azores" (George Bush, José María Aznar y Tony Blair) trajo un aumento del terrorismo yihadista, crisis migratoria y el incremento de los precios de la energía y del coste de la vida. Por tanto, con la intención de no caer en errores del pasado, el líder del Ejecutivo insiste: "No a la guerra".