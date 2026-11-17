El juez a cargo del 'caso Begoña Gómez', Carlos Valle, encargado de sustituir al ya jubilado Juan Carlos Peinado mientras la plaza del Juzgado Número 41 de Madrid no tenga nuevo juez titular, ha instado a Google a que no elimine el contenido de proyectos relacionados con el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que ha sido enviada a juicio la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así consta en una providencia del magistrado quien ha señalado que "dada la urgencia y para evitar la pérdida del contenido de los proyectos citados y por motivos de prudencia, ofíciese a Google a fin de que no eliminen el contenido de dichos proyectos de las consolas de Google Cloud". El juez Valle explica que lo hace al no haber obtenido respuesta de Devoteam Drago "sobre la desconexión de la consola de Google Cloud respecto de proyectos del software". Devoteam Drago se trata de una empresa de consultoría tecnológica que, según la investigación que realizó Peinado, participaron en distintas fases del desarrollo de la plataforma tecnológica.

Valle frena el posible borrado del software

Peinado, en la resolución por la que envió a juicio a Gómez y a su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, confirmó que, en el proceso del desarrollo del proyecto tecnológico vinculado a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigió la esposa de Sánchez, "existían reuniones semanales de seguimiento". Además, el juez Peinado ha indicado que existen datos de la presencia de Álvarez en reuniones técnicas relativas al desarrollo del software y a la gestión operativa del proyecto tecnológico asociado a la cátedra constituye. "Por tanto, hay un indicio de su participación en actividades vinculadas al proyecto impulsado por Gómez junto con diversas empresas privadas del sector tecnológico", afirmó Peinado.

El juez Peinado abrió juicio contra Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra su asesora por el primero de ellos. A su entender, existieron irregularidades "tanto con el destino a usos privados de la fuerza de trabajo de una empleada pública como con el desvío del software desarrollado en el seno de la cátedra extraordinaria". Además, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita para el juicio (de momento sin fecha) penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis para Álvarez, mientras que las defensas y la Fiscalía piden que sean absueltas.