Junts no desvela el sentido de su voto a los decretos de vivienda: "Estamos decepcionados y preocupados"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha dicho que su grupo se siente "decepcionado" y "preocupado" tras haber analizado el decreto ley en materia de vivienda aprobado por el Gobierno que se va a votar este mismo viernes en la Cámara Baja para decidir si se convalida o se deroga, pero no ha desvelado cuál va a ser su voto.

Concretamente Nogueras ha dicho en los pasillos del Congreso que "estamos decepcionados y preocupados porque los dos objetivos finales de este real decreto eran detener los fondos buitres y proteger a las familias. Porque si usted quiere dejar un piso en herencia a su hijo con el redactado actual el inquilino tendría derecho a comprarlo antes de que su hijo lo heredara".

Nogueras ha afirmado que Junts ha hecho un primer análisis del texto aprobado por el Ejecutivo y que incluye medidas como la prohibición de desahucios hasta 2030 o la prórroga durante dos años de los contratos de alquiler que venzan.

El voto de Junts, en el aire

La diputada ha mostrado sus dudas en cuanto a que el texto pueda proteger realmente a las familias, pero ha dicho que seguirán analizando el documento para aclarar su posición de aquí al viernes.

La portavoz ha asegurado que hay "mucha tarea" por hacer aún y que su formación seguirá analizando "cada página" de los textos para poder hacer una valoración más profunda.

La diputada ha señalado que están analizando sus páginas, pero "queríamos empezar a orientarles sobre lo que vemos nosotros. Y los dos principales objetivos en este primer análisis quedan bastante tocados", ha zanjado.

En su comparecencia en catalán ante los periodistas, la diputada no se ha referido al decreto de la prórroga automática de los alquileres, aprobado por el gobierno a instancias de Sumar y del Sindicato de Inquilinas, y es que los independentistas ya habían trasladado su rechazo frontal a esa segunda norma.

Sánchez se muestra optimista

Mientras los partidos estudian la viabilidad de la norma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "razonablemente optimista" sobre la convalidación de los decretos de vivienda.

En una rueda de prensa junto al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, el líder socialista ha asegurado que han hecho todos un esfuerzo "enorme" de diálogo, de negociación y de llegar a un acuerdo, y ha pedido a los grupos que tengan esa "dosis de responsabilidad porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad".

En referencia a las dudas mostradas por Junts, Sánchez ha reconocido que se han incorporado "muchísimas" de las medidas de este grupo parlamentario con el objetivo de resolver la emergencia habitacional que sufren muchos ciudadanos en España.

La última palabra la tendrá el Congreso este viernes

Sea cual sea la decisión, el Gobierno descubrirá este viernes si los dos decretos acaban siendo convalidados por el Congreso de los Diputados. Este viernes, los grupos parlamentarios se reúnen en un pleno extraordinario para votar en contra o a favor de las medidas del Ejecutivo en materia de vivienda.