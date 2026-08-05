La jueza pregunta a la Guardia Civil si hubo alerta previa de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre su actuación ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que detalle si se recibió alguna información en días previos que pudiera haber alertado sobre lo que iba a ocurrir.

La jueza ha hecho esta petición al instituto armado en una providencia en el marco de la investigación que ha abierto sobre lo ocurrido en Ceuta, pesquisas en las que también ha solicitado a la Policía un informe para determinar si se trató de "una acción concertada o dirigida" por algún "grupo criminal".

El detalle de las labores de rescate y si hubo avisos previos

En el caso de la Guardia Civil, solicita además que le detalle las labores de rescate de personas en aguas territoriales españolas, con identidades y circunstancias personales conocidas, y, en el caso de los fallecidos, si consta la causa de la muerte.

La magistrada reclama que se le indique "si se hubiese recibido en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar sobre su posible acaecimiento".

Tardón ha pedido informes a los dos cuerpos policiales tras recibir una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa sobre la entrada masiva a la ciudad autónoma de personas procedentes de Marruecos que se saldó, según los datos del Ministerio del Interior, con el acceso de 72.000 personas, de las que 70.000 han vuelto.

Los últimos datos oficiales indican que ha habido al menos 79 muertos en territorio español, pero la ONG Caminando Fronteras afirma que, sumando los fallecidos en el lado marroquí, la cifra se eleva a 141.