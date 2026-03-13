La jueza cita a Miguel Ángel Rodríguez como querellado por filtrar datos de periodistas

Una jueza de Madrid ha citado a declarar el 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en la causa en la que investiga si pudo incurrir en revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía.

La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid ha adoptado esta decisión después de que la Audiencia de Madrid le ordenase admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario 'El País' afectados, según una providencia a la que ha tenido acceso.

La magistrada cita a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", asistido de abogado, el próximo 6 de mayo a partir de las 9:00 horas.

Tras su comparecencia, la magistrada oirá a varios testigos y también a los dos periodistas perjudicados.

