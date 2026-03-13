jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso

La jueza cita a Miguel Ángel Rodríguez como querellado por filtrar datos de periodistas

La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid ha adoptado esta decisión después de que la Audiencia de Madrid le ordenase admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario 'El País' afectados.

Miguel Ángel Rodríguez asegura que fue obligado a filtrar negociaciones y apunta a "órdenes de arriba" que paralizaron el pacto entre la Fiscalía y González Amador

EFE

Madrid |

El jefe gabinete presidenta Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a su llegada la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España) | Europa Press

Una jueza de Madrid ha citado a declarar el 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en la causa en la que investiga si pudo incurrir en revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas -sus nombres, apellidos y una foto- que habían sido identificados por un policía.

La titular del Juzgado de Instrucción 25 de Madrid ha adoptado esta decisión después de que la Audiencia de Madrid le ordenase admitir a trámite la denuncia interpuesta por el PSOE y la querella presentada por los dos periodistas del diario 'El País' afectados, según una providencia a la que ha tenido acceso.

La magistrada cita a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado", asistido de abogado, el próximo 6 de mayo a partir de las 9:00 horas.

Tras su comparecencia, la magistrada oirá a varios testigos y también a los dos periodistas perjudicados.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero.

