Miguel Ángel Rodríguez asegura que fue obligado a filtrar negociaciones y apunta a "órdenes de arriba" que paralizaron el pacto entre la Fiscalía y González Amador

Desde que estalló el caso del Fiscal General del Estado por su supuesta filtración de la conversación entre el abogado de Alberto González Amador con la Fiscalía, el entramado de difusiones y presuntas presiones ha sacudido la política madrileña y nacional. La figura de Miguel Ángel Rodríguez ha tomado protagonismo al afirmar que la información llegó a la prensa por su propia mano, pero bajo coacción, y que el acuerdo quedó bloqueado por decisiones superiores. Su testimonio ofrece una perspectiva inédita de los mecanismos que habrían influido en el desarrollo del proceso judicial.

Contexto del caso

El juicio se centra en la filtración de un correo electrónico que revelaba un posible pacto entre la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía para evitar la cárcel a cambio de admitir delitos fiscales. El Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz está acusado de divulgar esa información, lo que ha generado una fuerte controversia política y judicial.

Desde antes de que la existencia de la investigación se hiciera pública, la prensa ya preguntaba insistentemente por el caso, según declaró Rodríguez. En su testimonio, relató que un mes antes de la noticia oficial de Eldiario.es﻿ los periodistas ya le requerían el contacto de González Amador, lo que evidencia cómo el asunto estaba muy presente en medios.

Declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez

Rodríguez confirmó que compartió el email en un chat de prensa para desmentir una noticia errónea que atribuía la iniciativa del pacto a la defensa, cuando en realidad fue Fiscalía la que la propuso. Sobre la paralización del acuerdo, comentó: "La deducción es lógica. Si todavía no se ha llegado al acuerdo, alguien lo ha parado... solo se podía parar por arriba. ¿Quién lo va a parar?, ¿por abajo?".

Respecto a la condición de González Amador como pareja de Ayuso, el testigo dijo que es "indisoluble una cosa o la otra" y que la presidenta "se ha mantenido al margen" del asunto.

Sobre el pleito en cuestión, el jefe de gabinete de Ayuso manifestó que la pareja de la presidenta capitolina "No quería llevar a Hacienda a los tribunales por la reputación de ella. Yo dije 'si pleiteas ganas' pero él quería un acuerdo"

Filtraciones y campaña política

Aunque negó haber sido la fuente de todas las filtraciones, reconoció que diversos medios seguían de cerca el caso, y dio crédito a El Mundo﻿ como primer medio en informar sobre las negociaciones. Sobre una supuesta campaña para tildar el caso de "turbio", Rodríguez defendió que tanto la presidenta como su equipo compartían una opinión similar, en contraste con las críticas que recibían del Gobierno central y su entorno político.

"Yo doy a un grupo de periodistas exactamente lo que Fiscalía había dicho: 'podemos llegar a un acuerdo'. Yo desconocía el email previo y doy la noticia de que Fiscalía propone un acuerdo. A partir de ahí se desata la locura", expuso Rodríguez.

Estas declaraciones arrojan luz sobre el entramado político y mediático que ha rodeado la investigación fiscal y las negociaciones relacionadas, aumentando la tensión en el contexto judicial y político español.

Un "pronóstico" contra el Fiscal General

Rodríguez al ser preguntado por sus declaraciones sobre que si le llamaban a declarar en el juicio del fiscal general del Estado, el fiscal "iría pa'lante", aseguró que esas palabras se trataban de "un pronóstico" y que lo unió a su declaración porque era un vaticinio que no iba desencaminado.

"Mire donde estamos", espetó.