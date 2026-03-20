El juez Peinado insiste en que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez y cita a las partes el 1 de abril

El juez Juan Carlos Peinado insiste en su decisión de enviar la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un jurado popular si el caso llega finalmente a juicio y ha citado a los investigados, la Fiscalía y las acusaciones el próximo 1 de abril.

En un auto de 47 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado, que investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, también acuerda la acumulación conjunta de la investigación de los hechos en una pieza separada por un "hipotético delito de malversación de caudales públicos" contra Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular al aceptar un recurso de la defensa de la esposa de Sánchez contra esa decisión. En aquel momento, los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa decisión. Ahora, el magistrado indica que "se ha podido comprobar la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado".

La relación con Sánchez, trascendental

Peinado señala en el auto que Begoña Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno" para "impulsar su proyección profesional" en la Universidad Complutense de Madrid, "obteniendo para ello una interlocución singular con responsables" del centro, "empresas patrocinadoras" y "entidades del sector tecnológico", indica.

También manifiesta que su condición de pareja de Sánchez "influye en la conducta de cualquier ciudadano" por el "poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones" e incide que Gómez "recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial" para "la creación, desarrollo y expansión" de una cátedra universitaria de la que, según el magistrado, se habría apropiado indebidamente.

A su juicio, considera "verdaderamente trascendental" el hecho de que Sánchez asumiera la Presidencia del Gobierno en 2018 "para colegir" el posible tráfico de influencias. Es en ese contexto, continúa, en el que se "produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional" de Gómez, que hasta ese momento había estado vinculada "al ámbito laboral privado del márketing".