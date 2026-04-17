Joaquín Manso señala el "sentido oportunista" de Yolanda Díaz con Junts: "Ella fue la vanguardia del Gobierno para el retorno de Puigdemont"

En la entrevista de este jueves en Más de uno, Yolanda Díaz afirmó a Alsina que Junts era un partido "racista y clasista". Unas palabras que provocaron la ruptura entre la formación independentista catalana y Sumar. "No tenemos que aguantar esto, estamos hartos", señalaron, añadiendo que las acusaciones revelan un "total desconocimiento" de su partido.

La ruptura implica el 'cero contacto' con Sumar tanto en el ámbito gubernamental como en el Parlamento, según fuentes de Junts, que llegaron a decir que la vicepresidenta del Gobierno tiene una "actitud de superioridad moral".

El "ejercicio de cinismo" de Yolanda Díaz

En tiempo de tertulia en Más de uno, Joaquín Manso se ha mostrado muy crítico con Yolanda Díaz por aquel viaje que hizo la líder de Sumar a Bruselas para apoyar a Puigdemont. "Yolanda Díaz hizo un alarde de su sentido oportunista de la política, del suyo y del conjunto del Gobierno", señala Manso, que apunta al "ejercicio de cinismo" de Díaz.

"El primer miembro del Ejecutivo que viajó a Bruselas a entregar legitimidad política a Puigdemont fue ella, ella fue la vanguardia del Gobierno para propiciar el retorno de Puigdemont a la política y ya veremos, si en mayo, a España", afirma Joaquín Manso, que cree que Díaz "pretende justificar el fracaso de sus propuestas políticas".