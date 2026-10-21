Los indicios de pagos encubiertos que llevan a Pedraz a investigar los contratos del PSOE con abogados y consultoras

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado 48 horas al PSOE para que entregue la documentación, que ya requirió el pasado 6 de octubre, de los contratos con abogados y consultoras entre 2021 y 2025. El magistrado investiga pagos encubiertos a Leire Díez, para presuntamente realizar trabajos destinados a obtener información comprometedora sobre jueces y fiscales.

La decisión llega después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya identificado varios movimientos de dinero coincidentes entre los pagos del PSOE a determinadas consultoras y las transferencias que estas realizaron posteriormente a Díez.

Cuatro pagos de 4.000 euros y una transferencia de 27.225

Uno de los principales indicios que maneja la investigación se encuentra en las operaciones realizadas a través de una consultora vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías.

La UCO ha documentado cuatro pagos de 4.000 euros del PSOE a la consultora de Zarrías, que coinciden con otras cuatro transferencias por el mismo importe realizadas por esa sociedad a Leire Díez en fechas próximas.

En total, se trata de 16.000 euros que los investigadores consideran relevantes para determinar si la consultora actuó como intermediaria en los pagos del partido a la exmilitante socialista.

La UCO también ha localizado otros 27.000 abonados a Leire desde una sociedad del abogado Ismael Oliver, que a su vez facturó la misma cifra al PSOE por ese asesoramiento jurídico.

En conjunto, los pagos investigados ascienden a 43.225 euros. La coincidencia de importes y la proximidad temporal de las operaciones han llevado a la Guardia Civil a examinar si las sociedades pudieron utilizarse para ocultar el verdadero destino del dinero.

Entre los asuntos sobre los que se indaga figura la búsqueda de información comprometedora de jueces y fiscales, como la magistrada Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Badajoz.

La UCO también ha señalado en sus informes que dos notas de encargo profesional podrían haberse elaborado de manera instrumental para simular relaciones contractuales. Estas estarían relacionadas con los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos investigados en la causa.

La gerente del PSOE señala a Santos Cerdán

Durante su declaración ante el juez, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, aseguró que fue Santos Cerdán quien ordenó contratar a los abogados y consultoras investigados.

Fuentes sostuvo, sin embargo, que las contrataciones respondían a servicios reales de asesoramiento jurídico, una explicación que los investigadores están contrastando con las transferencias bancarias y la documentación disponible.