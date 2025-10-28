La importancia del voto de Junts para que el Gobierno apruebe sus medidas: solo se han opuesto en cinco ocasiones en 2025

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts, comunicó este lunes la ruptura de su partido con el PSOE. "No estamos dispuestos a ayudar a un Gobierno que no ayuda a Cataluña", dijo en una comparecencia desde Perpiñán, Francia. "El PSOE ha considerado que sus tiempos y sus ritmos han sido los únicos válidos (...) Hemos constatado que no hay confianza suficiente. De hecho, la desconfianza mutua es la misma", sentenció.

Ahora, una de las principales incógnitas es qué va a pasar con el Gobierno de Pedro Sánchez, que deja de contar con los apoyos que permitieron su investidura. Siete votos que le han ayudado a sacar diversas medidas adelante, aunque con promesas a cambio y acuerdos que cumplir, como la ley de amnistía. De hecho, de las 37 medidas presentadas este 2025 por parte del Ejecutivo, el partido de Puigdemont ha votado a favor de 28, mientras que solo ha tumbado cinco.

Medidas aprobadas con el apoyo de Junts

Desde el inicio de la legislatura, los votos de Junts han permitido sacar adelante medidas como la ley de amnistía, que fue clave en el pacto de investidura. También destacan otras como la reforma para garantizar el uso del catalán en el Congreso, la ley ELA, la ley de paridad y eficiencia en la justicia, entre otros.

Varias medidas sociales, como la revalorización de las pensiones, las ayudas a damnificados por la dana y las ayudas al transporte público, también salieron adelante con los votos de Junts. Estas formaban parte de un nuevo decreto ómnibus después de que en enero de 2025 rechazasen un primer texto.

Las medidas a las que Junts dijo 'no'

Pero también ha habido otras que no han conseguido ser aprobadas por el Gobierno porque no han conseguido los apoyos necesarios para ello. Es el caso del decreto ómnibus inicial (enero 2025) citado anteriormente, que incluía 80 medidas y que fue tumbado con los votos de PP y Junts en contra.

A ello se le suma la negativa a la senda de estabilidad presupuestaria previa a los Presupuestos Generales del Estado de 2025; el impuesto a las energéticas y otras medidas como la reforma de la ley de extranjería. En cambio, en las cuatro ocasiones que Junts se abstuvo o ausentó, el Gobierno de Sánchez fue capaz de sacar algunas medidas adelante, como decretos de protección social.

Ahora qué: los siguientes pasos de Junts

Tras el anuncio, la ruptura se someterá a consulta de las bases entre el miércoles y el jueves de esta semana. Se hará tras la celebración de un consejo nacional que tendrá lugar este mismo martes a las 19:30 horas, mediante el cual se convocará formalmente una consulta a la militancia.

Los afiliados al partido podrán votar desde el miércoles a las 10:00 horas hasta el jueves a las 18:00 horas. Salvo cualquier resultado inesperado, esto supondrá el fin del apoyo parlamentario a Pedro Sánchez.