Rafa Latorre sobre el anuncio de Puigdemont: "Por el momento lo que pretende es matar al Gobierno de inanición"

El diagnóstico más cruel de lo que hoy es España es que a las cinco de la tarde todos los poderes estaban pendientes de lo que dijera un prófugo en Perpiñán.

A esto es a lo que llaman legislatura, a vivir en vilo pendientes del último tango de Puigdemont y a esto llaman Gobierno, a una estadía en la Moncloa sin ningún margen ejecutivo porque carece de mayoría social y de mayoría parlamentaria.

En realidad, Puigdemont jamás se integró en un mayoría parlamentaria. Él ha ido cobrándose las facturas de un Estado en liquidación de una en una. Así que en sentido estricto digamos que transigió a cambio de la amnistía con permitir que una minoría de bloqueo se instalara en la Moncloa. E ir cobrándose las prórrogas cada vez más caras.

Hoy ha comparecido después de una larga reunión con su ejecutiva y larga fue también su perorata. Hasta que pasaron 16 minutos no ha mencionado lo que le había traido hasta Perpiñán: la ruptura.

¿En qué consiste? ¿Va a apoyar una moción de censura? Ni ha mencionado esa palabra. Por el momento lo que pretende es matar al Gobierno de inanición.

Cómo. Entendemos que ya no va a negociar ni una miserable disposición con este gobierno, porque se considera estafado. Quizás porque le prometieron una serie cosas que sencillamente no pueden cumplir porque no está en su mano. Si por Sánchez fuera, Puigdemont estaría hoy tomando ratafía en Gerona, pero lo máximo que puede acercarse por el momento es Perpiñan.

El jueves la militancia votará la ruptura con el PSOE y este un movimiento de manual. Lo que hace Puigdemont es tragarse la llave. Es decir, que convierte primero su decisión en una decisión de la ejecutiva y luego la convierte en una decisión de la militancia. Con eso pretende darle credibilidad a una ruptura mil veces anunciada.

Lo que resulta más embarazoso no son la pretensiones de un prófugo que lo es porque se fugó después de haber dado un golpe contra la democracia. Sino que esté el Gobierno persiguiéndole con gimoteos. Según convenga Junts es un partido más de la ola ultra que está anegando Occidente o es un dignísimo miembro del selecto club de la mayoría progresista.

¿Y ahora qué? Pues ahora es más evidente que nunca que el mandato de Sánchez es un cadáver insepulto y la verdad es que ya empieza a oler. Mañana martes su Consejo de Ministros presentará una reforma estructural, nada menos que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

Este gobierno enfrentado con la Justicia y con serios problemas con el Estado de Derecho no tiene credibilidad alguna para reformar la Justicia. Pero eso no es lo relevante ahora… sino que esta es una de esas iniciativas tan esenciales, que afectan a aspectos nucleares de una democracia, y que por tanto que te lo tumbe el Congreso solía ser interpretado como una cuestión de confianza.

¿Qué decir de los Presupuestos? ¿Se atreverá siquiera a aprobar el techo de gasto?

