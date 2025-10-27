La escueta reacción del PSOE al anuncio de ruptura de Puigdemont: "Mano tendida"

El PSOE ha reaccionado con contención al anuncio de Carles Puigdemont de romper con los socialistas y retirar el apoyo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez. Minutos después de la comparecencia desde Perpiñán, desde Ferraz se han remitido a lo ya dicho por su portavoz, Montse Mínguez, tras la reunión de la ejecutiva federa antes de las palabras de Puigdemont.

"Desde el PSOE mantenemos la mano tendida. Seguiremos ofreciendo la que es, ha sido y será nuestra mejor baza: el diálogo. Así entendemos la política, como un instrumento para tender puentes, y así seguirá siendo", señala el texto, en el que también subraya el "respeto absoluto al funcionamiento interno de cualquier partido político".

Ferraz insiste además en que tanto el partido como el Gobierno "están cumpliendo lo pactado" con Junts y que continúan trabajando "para que se cumpla lo que está en manos de otros".

El anuncio de Puigdemont

La ejecutiva de Junts, reunida este lunes en Perpiñán, había acordado por unanimidad romper con el PSOE y dar por cerradas las negociaciones discretas mantenidas en Ginebra. En su comparecencia, Carles Puigdemont ha confirmado oficialmente la decisión y ha anunciado el fin del apoyo de su formación al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Sus tiempos y sus ritmos han sido los únicos válidos", ha dicho en alusión al PSOE, antes de asegurar que Junts no está dispuesto "a ayudar a un Gobierno que no está dispuesto a ayudar a Cataluña". Puigdemont ha responsabilizado directamente a los socialistas de la ruptura y ha advertido de que Junts pasará a "ejercer oposición" al Ejecutivo.

En el Partido Socialista la noticia ha causado sorpresa y preocupación, aunque desde Ferraz se aferran al mensaje de "diálogo y respeto" difundido este lunes. Montse Mínguez ya había defendido horas antes que "hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena", insistiendo en que el Gobierno "seguirá trabajando por alcanzar acuerdos porque este Gobierno es lo mejor para Catalunya y para España".