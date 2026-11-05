La importancia del Senado durante la legislatura de Sánchez: "Este ha sido un mandato en la que ha sido especialmente provechoso"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, defiende la importancia de la Cámara Alta en la actual legislatura y reclama un refuerzo de sus competencias territoriales. En una entrevista con Rafa Latorre en Más de uno, Rollán sostiene que la mayoría parlamentaria del Partido Popular permite al Senado ejercer de contrapeso al Ejecutivo y desarrollar investigaciones que, a su juicio, no habrían sido posibles sin esa composición.

El dirigente popular también aborda la situación de Ceuta y Melilla, la relación de España con los países iberoamericanos y los acuerdos electorales entre PP y Vox para las elecciones al Senado. Sobre la crisis migratoria, denuncia la falta de avances y considera que el Gobierno pierde una oportunidad para defender la integridad territorial.

Pedro Rollán reivindica el papel del Senado como contrapeso al Gobierno

Latorre pregunta al presidente del Senado para qué sirve la Cámara Alta en esta legislatura y qué utilidad tiene en el actual escenario político. Rollán responde que su importancia queda especialmente acreditada por el trabajo parlamentario y por la posibilidad de controlar la acción del Ejecutivo.

"En la presente legislatura se ha puesto de manifiesto la importancia del Senado y la importancia también de tener un sistema bicameral", asegura. El presidente de la Cámara considera que la mayoría actual permite desarrollar investigaciones y ejercer una función de control que, sin esa composición parlamentaria, no habría tenido lugar.

Rollán destaca también la actividad legislativa del Senado y pone una cifra sobre la mesa: 47 leyes aprobadas con participación de diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, critica que esas iniciativas no avanzan en el Congreso.

"Lástima que en el Congreso de los Diputados esas 47 leyes, en concreto en su Mesa, las haya secuestrado desde la primera hasta la última", denuncia.

El presidente del Senado considera, además, que la Cámara necesita avanzar hacia mayores competencias en materia territorial, porque ese ámbito constituye, a su juicio, su esencia fundamental.

El acuerdo entre PP y Vox busca aprovechar la utilidad del voto en el Senado

Durante la entrevista, Rafa Latorre pregunta por la importancia de las candidaturas al Senado y por los acuerdos electorales entre las distintas formaciones políticas. Rollán reconoce que esta campaña concede a la Cámara Alta un protagonismo poco habitual.

El presidente del Senado explica que el Partido Popular alcanza un acuerdo con Vox para evitar la dispersión del voto en distintas circunscripciones. Según detalla, Vox no presenta candidatos en seis circunscripciones y el PP renuncia a hacerlo en tres: Guipúzcoa, Gerona y Tarragona.

El objetivo, explica, consiste en facilitar que cada voto pueda traducirse en un escaño. "Lo que se ha hecho ha sido alcanzar un acuerdo con la formación política de Vox, en la que ellos no se van a presentar en seis circunscripciones. Nosotros, el Partido Popular, no lo haremos en tres".

Rollán señala que Vox presenta un único candidato en 14 provincias y el Partido Popular en otras tres. La estrategia pretende concentrar los apoyos de quienes desean un cambio de Gobierno.

El dirigente popular recuerda también la relevancia institucional de la Cámara Alta. Entre sus responsabilidades futuras menciona la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, además de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y otras altas instancias.

Rollán denuncia la situación de Ceuta y Melilla y reclama defender la integridad territorial

La situación de las dos ciudades autónomas ocupa otro tramo de la conversación. Rafa Latorre pregunta a Rollán por sus visitas a Ceuta y Melilla y por la respuesta institucional ante la crisis migratoria.

El presidente del Senado recuerda su visita a Melilla el 14 de agosto, apenas dos semanas después del asalto fronterizo, y describe una situación que considera especialmente preocupante. También relata su estancia posterior en ambas ciudades y subraya los sentimientos y las inquietudes que comparten sus habitantes.

"Son dos ciudades que tienen un mismo sentimiento, que tienen una misma ilusión, que tienen una misma españolidad, pero que también comparten los mismos temores", afirma.

Rollán considera que el Gobierno pierde una oportunidad histórica para devolver a sus lugares de procedencia a quienes cruzan las fronteras. En su intervención, cifra entre 70.000 y 90.000 las personas que protagonizan los asaltos del 30 y el 31 de julio.

También critica la posición del PSOE en el Parlamento Europeo ante las propuestas planteadas por el Grupo Popular. Para Rollán, la defensa de las fronteras constituye una obligación institucional.

"Es una obligación no solo moral, sino también legal defender nuestra integridad territorial", sostiene.

El presidente del Senado reclama que los ciudadanos de Ceuta y Melilla recuperen la tranquilidad y rechaza que deban resignarse a un futuro incierto.

El Rey, un embajador fundamental para España en Iberoamérica

Latorre pregunta a Rollán por la cena de la cumbre y por la ausencia de Javier Milei, que no acude al encuentro. El presidente del Senado evita centrar su respuesta en el desencuentro diplomático y destaca la figura de Felipe VI como representante de España ante los mandatarios internacionales.

"Su Majestad el Rey es el magnífico embajador y el mejor representante de nuestro país", afirma. Rollán asegura que los primeros ministros y jefes de Estado que participan en la cumbre reconocen y valoran su papel.

El presidente del Senado aprovecha la conversación para reclamar un mayor fortalecimiento de las relaciones entre los países iberoamericanos. Recuerda que esta comunidad reúne a casi 700 millones de personas y considera que sus vínculos históricos y lingüísticos necesitan también una dimensión económica y empresarial más intensa.

Rollán defiende que una mayor colaboración facilita la movilidad del talento y el intercambio de conocimientos. A su juicio, esa cooperación permite ganar influencia frente a grandes potencias internacionales como Estados Unidos, China o India.

Rollán recuerda que el Congreso elige al presidente del Gobierno

En el tramo final de la entrevista, el director informativo de Más de uno plantea la importancia de las mayorías parlamentarias y de las decisiones que afrontan las Cortes Generales.

Rollán recuerda que la responsabilidad de elegir al presidente del Gobierno corresponde al Congreso de los Diputados. El presidente del Senado señala que las encuestas contemplan dos posibles candidatos para asumir esa responsabilidad y describe el momento político como una etapa en la que una parte importante de la sociedad reclama cambios profundos.

"Una buena parte de la sociedad española está hablando de la necesidad de resetear, de poner a funcionar a nuestro país, de llevar a cabo una reconstrucción nacional", concluye.