Ignacio Varela, sobre la creación de un nuevo frente en la Izquierda: "Me recuerda a Franco que inauguraba cinco veces el mismo pantano"

Primer movimiento en la izquierda para tratar de recomponer su oferta electoral con vistas a las próximas elecciones generales. Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes habrían iniciado conversaciones para reorganizar el espacio progresista que en 2023 lideró Yolanda Díaz. El anuncio, presentado como el embrión de un "frente amplio", ha adelantado El Confidencial.

El analista Ignacio Varela ha cuestionado este supuesto nuevo frente en la izquierda, al que ha restado toda novedad. En el programa Por Fin, de Onda Cero, ha comparado la operación con una escena repetida del pasado: "Esto me recuerda lo de Franco, que inauguraba cinco veces el mismo pantano".

Varela ha subrayado que las fuerzas que ahora presentan el proyecto "a bombo y platillo" ya concurrieron juntas a las elecciones de 2023 y, de hecho, continúan compartiendo grupo parlamentario. A su juicio, el anuncio se limita a mantener el mismo esquema, pero con una ausencia relevante: Podemos. "Lo que han anunciado es que van a seguir como hasta ahora, solo que sin Podemos", ha resumido.

El analista ha recordado además la tradicional tendencia de la izquierda a la fragmentación, un fenómeno que describe con ironía recurriendo a referencias culturales. Ha aludido a la película 'La vida de Brian' para ilustrar esa pulsión fraccional que, según dice, ha penalizado históricamente a ese espacio político. Frente a ello, considera que si hoy la derecha se presentara unida como en la etapa final de José María Aznar, con un solo partido, las encuestas le permitirían superar incluso los resultados de Felipe González en 1982.

En este contexto, Varela considera que el anuncio del nuevo frente no solo carece de novedad, sino que supone un paso atrás. "Sois los mismos que estáis en el grupo parlamentario, los mismos que os presentasteis hace cuatro años", antes de señalar que hay más ausencias que incorporaciones como Compromís, una baja significativa que hace que el espacio resultante sea más reducido que el anterior.

Por todo ello, resume que "no es nuevo y, además, es más estrecho que el que tenían", dejando claro su escepticismo ante una operación política que, en su opinión, consiste en reinaugurar lo ya existente.