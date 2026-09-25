Ignacio Varela advierte sobre el caso Zapatero: "Lo de las joyas fue un hallazgo accidental, tiene problemas mucho peores"

José Luis Rodríguez Zapatero sigue obstaculizando la investigación relativa a las joyas halladas en su despacho el pasado 19 de mayo. Tras la petición del juez de realizar una nueva tasación de las piezas, el expresidente no ha querido reconocer a la firma elegida por la Audiencia Nacional, llegando incluso a proponer un perito escogido por su defensa para la valoración.

Un movimiento sospechoso que ha llamado la atención de Ignacio Varela, analista y consultor político, quien ha destacado en Por Fin que ahora parece que se "conforma" con la primera valoración. "Al principio les parecía una barbaridad", señala.

Sin embargo, para Varela el caso de las joyas es el menor de sus problemas, ya que Zapatero se enfrenta a un "El expresidente esta metido en un muy serio conjunto de problemas".

Los problemas judiciales de Zapatero

Más allá de su poca credibilidad respecto a las joyas, su origen y su valor, el expresidente se enfrenta a diversos problemas. Ignacio Varela asegura que Zapatero tendrá que hacer frente a dificultades sociales, económicas, judiciales y personales.

"Tiene un problema enorme con la justicia, tiene un problema irreversible de crédito político y moral, es muy probable que tenga un problema económico con la hacienda pública, tiene un evidente problema familiar y tiene un problema con un alijo de joyas de gran valor" explica.

Además, Varela subraya que el exlíder socialista verá, tarde o temprano, como su partido le da de lado tras los numerosos escándalos. "Diga lo que diga, es más probable que Sánchez lo tire por la borda a que vuelva a compartir un mitin con él", recalca el analista.

Varela no cree la versión del expresidente

El analista sostiene que la explicación ofrecida por el expresidente sobre unas joyas supuestamente recibidas como regalo del rey de Arabia Saudí en 2007 entra en contradicción con diversas declaraciones anteriores y con el código de buen gobierno aprobado durante su mandato.

Y es que tras el hallazgo, el portavoz de Zapatero negó tajantemente que estas procedieran de Arabia Saudí. Por otro lado, Varela recuerda el código de buen gobierno para los altos cargos donde se establecía que los regalos de especial valor debían incorporarse al patrimonio nacional. Sobre ello, el analista destaca que el expresidente ya entregó un reloj como patrimonio nacional en esa visita del rey de Arabia Saudí en 2007.

Por ello, explica que todo consiste en una estrategia procesal. Confirmando que las joyas datan de 2007, el delito habría prescrito y, por tanto, evitaría las consecuencias jurídicas.

Las joyas, el menor de sus problemas

Más allá del problema judicial con las joyas requisadas, Zapatero debe hacer frente a numerosos inconvenientes. Tal y como detalla Varela, el hallazgo de las joyas fue algo "accidental", puesto que el juez mandó a registrar su oficina sin saber que existían esas piezas.

No obstante, delante de él también se encuentra el tema de los hidrocarburos, el comisionismo internacional, los negocios petrolíferos y el caso Plus Ultra, que sin duda van a poner contra las cuerdas al expresidente. "Este señor se ha metido en muchas aventuras que le venían muy grande", concluye.