La historia detrás del encuentro entre Sánchez y Otegi para la negociar la moción de censura

Pedro Sánchez y Santos Cerdán se reunieron en un caserío del País Vasco con Arnaldo Otegi en mayo de 2018 para negociar el apoyo de EH Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Esta es la exclusiva que ha publicado el diario digital El Español este fin de semana, esta información refuerza el peso y la importancia política que tenía Santos Cerdán y su entorno en el PSOE.

El encuentro clave habría tenido lugar entre el 24 y el 31 de mayo de 2018, poco después de que se conociera la sentencia de la Audiencia Nacional por el caso Gürtel.

Según testigos citados por El Español, Sánchez y Cerdán llegaron al lugar desde Madrid, volando hasta Bilbao, donde fueron recogidos por Koldo García —en aquel entonces chófer y escolta del PSOE— en un Toyota Rav4 blanco, vehículo del propio partido.

Antxón Alonso, el organizador de la cita

El caserío escogido para la reunión estaba en un radio de unos 40 km entre el aeropuerto de Bilbao, Elorrio (residencia de Antxón Alonso) y Elgoibar (lugar de origen de Otegi). El organizador de la cita fue precisamente Antxón Alonso, empresario y socio de Cerdán en la constructora Servinabar, quien según el artículo habría mediado entre el PSOE y Bildu. El líder el PP, Alberto Nuñez Feijóo, lo ha denunciado este fin de semana.

Otros dos encuentros secretos

Pero la novedad no acaba en esa primera cumbre, El Español informa además que Otegi selló el denominado "pacto del caserío" en dos reuniones adicionales esta vez con Cerdán y Alonso. Según afirma el diario, estos encuentros posteriores fueron decisivos para concretar el acuerdo que permitió el apoyo de Bildu a la moción de censura.

Antxón Alonso aparece vinculado a la trama de comisiones investigada por la UCO como socio de Cerdán en Servinabar, empresa que según la investigación habría recibido un 2% de mordidas en adjudicaciones con Acciona.

Consecuencias políticas y críticas

El apoyo de Bildu en aquella moción fue clave para que Sánchez lograra la presidencia: aunque Bildu solo tenía dos diputados, su sí permitió tensar un acuerdo que implicó después al PNV.

Hasta ahora, tanto el PSOE como Bildu han negado públicamente haber pactado previamente el voto de Bildu para la moción de censura. En particular, desde Moncloa se ha remitido a no hace comentarios sobre estas publicaciones.

Por su parte, el líder de Bildu, Otegi, ha reconocido en otras ocasiones la interlocución con Cerdán, aunque ha intentado desligar esa relación de una amistad personal con Alonso, presentando el empresario como mediador.