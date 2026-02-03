El Gobierno troceará el ómnibus para sacar adelante la revalorización de las pensiones, aunque acompañado de más medidas

El Gobierno sigue buscando fórmulas para garantizar la revalorización de las pensiones tras el rechazo la pasada semana en el Congreso del real decreto ley ómnibus que incluía, además de esa subida, otras medidas del escudo social. Aunque inicialmente defendía volver a aprobar un texto similar, todo apunta a que el Ejecutivo separará las iniciativas para recabar los apoyos parlamentarios necesarios.

Fuentes del Gobierno han señalado que el decreto rechazado se troceará para facilitar su convalidación, si bien subrayan que no habrá un único texto centrado exclusivamente en las pensiones. La intención del Ejecutivo es que el nuevo decreto, que se pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros, incluya la revalorización de las pensiones junto a otras medidas sociales, evitando, según estas fuentes, "sacrificar el escudo social".

El Ejecutivo da así por garantizada la subida de las pensiones, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara este domingo en un acto del PSOE en Teruel que se revalorizarán "sí o sí, con o sin el PP".

En esa línea, fuentes gubernamentales recuerdan que, incluso si la aprobación del nuevo decreto se retrasara a la próxima semana, habría margen para que los pensionistas no vieran reducidos sus ingresos en febrero.

La posibilidad de desgajar la revalorización de las pensiones del resto de medidas ha sido defendida por el PP y Junts, que junto a Vox y UPN votaron en contra del decreto ómnibus inicial. Esta opción, sin embargo, chocaba con la postura de Sumar, socio minoritario de la coalición, que ha insistido en mantener el paquete completo.

La prórroga de la suspensión de desahucios, la clave

La principal incógnita sigue siendo qué ocurrirá con la prórroga de la suspensión de los desahucios, una de las medidas más controvertidas del decreto decaído. En Moncloa reconocen que esta cuestión se ha convertido en el principal escollo de las conversaciones con los grupos parlamentarios, ante la dificultad de conciliar las posiciones de formaciones como PNV y Junts con las de otros partidos de la izquierda.

No obstante, Sumar se ha abierto a una solución intermedia. El ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun, señaló este lunes que subrayó que lo relevante no es tanto el formato como que todas las medidas salgan adelante de manera simultánea y con garantías de que se mantendrá la prórroga de los desahucios.

En esta línea, fuentes de Sumar apuntan que aceptarían separar la subida de las pensiones del resto de iniciativas siempre que se aprueben el mismo día en el Consejo de Ministros y se envíen conjuntamente al Congreso. Urtasun ha recordado además que en el pasado ya se alcanzaron acuerdos con Junts para sacar adelante decretos similares, y ha asegurado que mantienen "la mano tendida" para introducir ajustes que permitan recabar apoyos sin poner en cuestión la protección de las familias.