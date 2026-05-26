El Gobierno insiste en la presunción de inocencia de Zapatero y defiende que el rescate a Plus Ultra "fue impecable, transparente y riguroso"

El Gobierno ha mostrado su confianza en la inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras la publicación del sumario del caso Plus Ultra con el que se ha imputado al histórico líder socialista, y ha apelado a que es "el momento" de que trabaje la Justicia, a la vez que ha enmarcado las críticas de los socios en la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales de 2027.

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha mostrado su confianza "plena" en la inocencia del expresidente socialista, con quien, según ha recordado, ha trabajado y conoce desde hace 26 años.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que es "el momento de que trabaje la justicia" y ha reclamado también al respeto a la presunción de inocencia en un estado de derecho como España.

Saiz ha eludido en todo momento pronunciarse respecto a una eventual moción del confianza dada la situación de debilidad del Gobierno y de crisis en su partido, sí ha rechazado un adelanto electoral pese al aviso del PNV y las críticas de los socios tras la imputación de Zapatero.

El préstamo a Plus Ultra fue "impecable, transparente y riguroso"

Respecto al rescate a Plus Ultra, la portavoz del Gobierno ha insistido en que el procedimiento para conceder la ayuda a la aerolínea Plus Ultra respondió "absolutamente" al marco regulatorio establecido y fue "impecable, transparente y riguroso".

Saiz ha señalado que ha igual que los otros préstamos concedidos a otras empresas de sectores estratégicos, el de Plus Ultra respondió a un marco regulador y a un procedimiento administrativo en el que "no cabe ni arbitrariedad ni discrecionalidad".

En este sentido, ha explicado que hay un consejo gestor que está compuesto por técnicos de la SEPI, expertos jurídicos y financieros externos y que, "siempre con criterios absolutamente técnicos" se produce la validación de esa ayuda.

Además, ha añadido, se produce un control "exhaustivo", no solo de la Administración en este caso, sino también del Juzgado de Instrucción número 15, de la Fiscalía en la Intervención General del Estado, del Tribunal de Cuentas, de la propia Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.