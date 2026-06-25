El Gobierno anuncia un nuevo derecho en caso de apagón: 4 horas de cobertura móvil garantizadas

El Ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha anunciado este jueves un Real Decreto donde se introduce un nuevo derecho digital en caso de apagón. En concreto, el ministro ha asegurado que los ciudadanos tendrán garantizadas cuatro horas de cobertura móvil en caso de caída de la red eléctrica.

El Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas tendrá como objetivo obligar a los operadores a mantener una cobertura de cuatro horas para el 75% de la población. Tal y como ha explicado en el encuentro 'DigitalES Summit' realizado en Madrid, esta nueva normativa quedará aprobada antes de que acabe el año.

Una aplicación gradual

Una vez aprobado el Real Decreto, los operadores tendrán que cumplir de manera gradual. Óscar López ha comentado que dicha obligación se aplicará de forma gradual, alcanzando al 50% de la población en el primer año desde su entrada en vigor, al 65% en el segundo año y al 75% en el tercero.

Esta aplicación progresiva busca facilitar el esfuerzo inversor de los operadores sin rebajar el nivel de exigencia sobre la cobertura que deben garantizar en caso de caída de la red eléctrica.

Para ello, los operadores deberán desarrollar gradualmente nuevos planes de seguridad, reforzar la redundancia de sus sistemas e incorporar baterías y otros mecanismos de respaldo en las antenas de telecomunicaciones.

Además, otra de las normativas que entrarán en vigor tiene que ver con los requisitos específicos exigidos para las infraestructuras. En este caso, las instalaciones catalogadas como nivel intermedio tendrán que mantener la operatividad durante al menos 12 horas sin suministro eléctrico, mientras que aquellas instalaciones esenciales de primer nivel deberán hacerlo durante un mínimo de 24 horas en caso de apagón.

Quejas desde la oposición

Tras el anuncio, las respuestas de la oposición no han tardado en llegar. El portavoz del Partido Popular, Borja Semper, ha criticado la medida, dejando en evidencia que la respuesta del Gobierno carece de sentido. Además, a Semper se han sumado multitud de usuarios, que han dejado claro que el objetivo no debería ser crear medidas en consecuencia, sino medidas preventivas para evitar un nuevo apagón como el acontecido el pasado 28 de abril de 2025.