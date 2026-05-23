Feijóo asegura que "hay que estar muy podrido o pringado" para leer un auto como el de Zapatero y "salir a darle apoyo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado un cambio del clima político nacional, porque, a día de hoy, "no puede ser más repugnante", y ha añadido que hay que estar "muy podrido moralmente" para leer los 80 folios del auto de imputación a José Luis Rodríguez Zapatero y "salir a darle apoyo".

"Faltan las palabras para calificar lo que estamos viendo (...), todo es corrupción, todo es decadencia, casi es imposible hablar de otra cosa", ha señalado Feijóo en su intervención en el XVII Congreso del PP de Baleares, celebrado este sábado en Palma.

Zapatero "hacía negocios" porque "tenía detrás al poder y al Consejo de Ministros"

Para el líder popular, el expresidente Rodríguez Zapatero "no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta; si los hacía, era porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España, ahí está la explicación".

"Hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado, o las dos cosas, para leer los 80 folios del auto de imputación por corrupción de Zapatero y salir a darle apoyo. 'Todo el apoyo', dijo Sánchez", ha criticado.

Feijóo, quien se ha preguntado si no queda nadie en el PSOE que se sonroje con este Gobierno, ha denunciado que nunca se había llegado a algo así, "nunca antes habíamos visto semejante degradación institucional". La corrupción del PSOE es peor que la mafia. La mafia, al menos, dejaba al margen a la familia, y el sanchismo ni eso".

España, ha insistido, necesita "salir urgentemente de esta decadencia, necesita limpieza, ejemplaridad, instituciones respetadas. Necesita un gobierno que no se convierta cada semana en una nueva humillación nacional".

"España necesita un cambio y lo necesita cuanto antes, y vamos a propiciar ese cambio desde todos los rincones, desde todos los ámbitos y, por supuesto, también desde aquí -en referencia a Baleares".

"Un cambio firme y profundo"

"(...) Será la primera vez que en España se produzca un cambio tan grande, tan firme y tan profundo para que nunca más vuelva a suceder algo así, y lo haremos todos juntos, de izquierda a derecha, y lo haremos con contundencia, con democracia y con una mayoría abrumadora de españoles".

Feijóo ha apuntado que decencia es lo mínimo que se le puede pedir a un ciudadano al que se le paga el sueldo, y eso es lo que representa el Partido Popular, y ha lamentado que desde hace ya varios años, "la única agenda que hay en España, la única que tiene el Gobierno es la agenda de los tribunales".

El líder popular ha hablado de cinco grandes compromisos, el primero de ellos con los médicos. "El primer compromiso con los servicios públicos es no robar", ha subrayado el dirigente popular, quien se ha comprometido, y así se lo ha dicho por escrito al comité del huelga, a aumentar las plantillas y las plazas MIR, y hacer una pieza separada en el sistema de financiación de las comunidades, "medir bien lo que se invierte en sanidad y financiar adecuadamente al Sistema Nacional de Salud".

Además, se ha comprometido con la financiación autonómica en general. "Mi modelo de financiación estará hecho a medida de las necesidades de los españoles", y hay tres cuestiones que deben reflejarse: la vivienda, los servicios públicos y la insularidad.

Asimismo, ha mencionado entre sus compromisos la antiocupación, una adecuada legislación de costas y una política migratoria razonable frente al modelo "inhumano e insostenible" de Sánchez. Esta tiene que proteger las fronteras, luchar contra las mafias y "respetar nuestros valores, con un principio básico: quien venga a aportar será bienvenido; quien venga a delinquir será expulsado de nuestro país".