El exvicepresidente socialista de Andalucía solicita al juez que solo investigue la cuenta en la que hubo pagos a Leire Díez

La defensa del exdirigente socialista ha presentado un recurso de reforma contra el auto por el que el magistrado acordó analizar los movimientos de varias cuentas de Zarrías y de su empresa Zarrio Consultores desde el año 2022, además de otras cuentas del PSOE y de dos letrados vinculadas a la investigación sobre las presuntas maniobras para obstaculizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.

En su escrito, reclama que la investigación se limite únicamente a la cuenta desde la que se abonaron pagos a la exmilitante socialista Leire Díez y que el análisis abarque exclusivamente los saldos y movimientos registrados desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad, dejando fuera el resto de cuentas personales y las de su empresa.

Zarrías denuncia una investigación "prospectiva" de la UCO

La defensa sostiene que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ampliado el alcance temporal de la investigación sin "justificación alguna", al solicitar información bancaria desde 2022 pese a que los pagos que se atribuyen a Zarrías se produjeron en 2024. A su juicio, esta actuación supone una investigación prospectiva orientada a examinar otros movimientos bancarios ajenos a los hechos que motivaron la apertura de la causa.

Asimismo, denuncia que la UCO no haya concretado las cuentas directamente relacionadas con la investigación, tal y como había solicitado el juez, y considera que la petición de analizar múltiples cuentas responde a una estrategia de "mirarlo todo a ver si se encuentra algo".

La defensa insiste también en que el vicepresidente andaluz quedó vinculado al procedimiento únicamente por haber contratado a Leire Díez durante 2024 y subraya que no existe ningún otro hecho delictivo que se le atribuya.

La Guardia Civil vincula a Zarrías con los pagos a Leire Díez

Por otra parte, la investigación de la Guardia Civil sostiene que Zarrías habría sido integrante de una organización presuntamente liderada por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez para intentar boicotear procedimientos judiciales con el objetivo de proteger al PSOE.

En ese contexto, los investigadores ponen el foco en cuatro transferencias realizadas por Zaño Consultores a Díez por un importe total de 16.000 euros y consideran que los fondos procedían del PSOE, utilizando la empresa de Zarrías como intermediaria.