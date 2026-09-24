El expresidente de Plus Ultra acusa a la SEPI de represalias tras su colaboración en el caso Zapatero

El ex presidente de la compañía Plus Ultra y accionista mayoritario, Julio Martínez Sola, ha remitido un comunicado al juez del caso Zapatero asegurando haber recibido represalias por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tras haber colaborado en la investigación contra el expresidente socialista.

En el escrito, Sola pone en conocimiento la presión ejercida por la SEPI tratando de que el expresidente dejara su cargo en la compañía. "Esta parte desea poner en conocimiento de este Ilmo. Tribunal que la colaboración con esta investigación ha propiciado que los representantes de la Sepi exijan a mi mandante su renuncia irrevocable a sus derechos políticos como accionista de la entidad, como condición a seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en el contrato de asistencia financiera suscrito en el ámbito de FASEE", se puede leer en el documento.

Tras esta solicitud, Martínez Sola ha reflejado ante el juez Calama que "carece de control" sobre la compañía. "En aras a proteger la compañía, así como a sus trabajadores, clientes y proveedores, el Sr. Martínez Sola accedió a la firma de la escritura pública que adjuntamos", ha afirmado su defensa en el documento.

Sin poder y sin acciones

Además de dejar de pertenecer a la SEPI, el ahora expresidente de Plus Ultra también ha dejado de ser accionista de control. En la escritura, fechada el pasado 18 de septiembre, Martínez Sola mantiene el 51% de Plus Ultra a través de su sociedad Sky Solutions, pero cede todos los derechos políticos en favor del actual presidente, Hugo Castaño.

Las acciones de control de Plus Ultra se encuentran pignoradas desde 2021 por la SEPI como garantía de que se producirá, en algún momento, la devolución del rescate.

Más documentos sobre el préstamo

Otra de las aportaciones de Martínez Sola al juez instructor del caso tiene que ver con el préstamo público concedido a la aerolínea en 2021. La entrega se ha producido por parte Julio Martínez Sola y el ex consejero delegado, Roberto Roselli, con el objetivo de contribuir a la acción de la Justicia.

Por un lado, Martínez Sola ha entregado al juez un correo que envió el 29 de septiembre de 2020 al secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, en el que "le da traslado del documento remitido a la SEPI como recordatorio de la solicitud de Ayuda al Fondo de Rescate de Empresas Estratégicas".

Por su parte, Roselli ha hecho entrega de hasta 600 páginas, donde se aportan varios correos electrónicos mantenidos entre diciembre de 2020 y abril de 2022 con el excargo de la SEPI José Ángel Partearroyo, citado como testigo ante el juez el próximo 19 de noviembre. Roselli destaca varios correos en los que se solicita la lista de acreedores con los que Plus Ultra tenía "deudas relevantes que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal".