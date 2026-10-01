El exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta declara que comunicó a Triano los mensajes del CNI

Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en Ceuta, ha ratificado a la jueza que comunicó al entonces delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, los mensajes recibidos por los servicios de inteligencia antes de la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma desde Marruecos.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón continúa investigando la entrada masiva en Ceuta de miles de personas procedentes de Marruecos a finales del pasado mes de julio.

"Existen informes que demuestran la labor de aviso y alerta"

Sanz ha testificado durante más de dos horas y ha entregado información de su propio teléfono móvil. El exjefe de gabinete dimitió el pasado 11 de septiembre tras conocerse que recibió varios WhatsApps por parte del CNI e incluso mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia un día antes de los hechos.

El testigo ha mantenido en esencia la versión que aportó en su carta de dimisión, donde también hacía referencia a "la labor de aviso y alerta que se realizó desde Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios", añaden las fuentes.

Sanz mantuvo el 29 de julio una conversación por WhatsApp con el CNI, que le informó a las 13:52 horas de un llamamiento en redes para un asalto por la valla y por mar el día siguiente, a las 20:00 horas, aprovechando la Fiesta del Trono, y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "estarán liados".

En otro mensaje, el CNI señalaba la existencia de dos grupos diferentes en redes con un total de 180.000 seguidores para que este se hiciera "una idea del alcance de la difusión", ante lo que el exjefe de gabinete respondió "sus rilas".

Cuando estas conversaciones se conocieron, al desclasificarlas el Gobierno, el delegado del Ejecutivo en Ceuta negó que tuviera conocimiento de dichas advertencias a quien era su mano derecha, lo que precipitó la dimisión de Gonzalo Sanz, que mantiene la versión contraria.

En su carta, Sanz apuntó a la "evidente incompatibilidad" entre su afirmación de que transmitió los mensajes al propio delegado "ese mismo día" y las declaraciones de quien era su superior.

"Tomo esta decisión sin la más mínima acritud hacia el delegado porque sé que desde Delegación del Gobierno se ha trabajado de forma denodada para lograr acciones por parte del Gobierno central desde el primer minuto, sabedor de que existen informes que demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó desde Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios", sostuvo Sanz en su escrito, que este jueves ha confirmado como testigo.

Este testigo dimitió antes de que lo hiciera quien había sido su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, que el pasado lunes renunció como delegado del Gobierno en Ceuta, dejó la política y su cargo orgánico, pues era también el secretario general del PSOE en la ciudad autónoma.

Con este testimonio, Tardón continúa su investigación para esclarecer la entrada de decenas de miles de migrantes por la frontera de Ceuta a finales de julio, en la que también va a asumir, cuando la reciba formalmente, la causa abierta contra el ya ex delegado de Gobierno en la ciudad autónoma.