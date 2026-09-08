El exCEO de Plus Ultra reitera que la aerolínea pagó una comisión del 1% al socio de Zapatero por el rescate

Nueva jornada en la Audiencia Nacional en relación con el caso Plus Ultra. Esta vez ha sido turno del exCEO de la compañía, Roberto Roselli, quien ha declarado este martes como investigado después de que lo hiciera en el día de ayer Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra.

En su turno, Roselli ha insistido en la misma versión que Sola confirmando que la aerolínea pagó una comisión de 530.000 euros de los 53 millones para el rescate de la compañía a Julio Martínez Martínez, socio del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Dicha cifra representa el 1% de los 53 millones que el Gobierno concedió a Plus Ultra. Se trata de una comisión que la aerolínea destinó a cambio de presuntas gestiones del expresidente del Gobierno para la obtención del rescate.

La declaración, que se ha alargado tres horas, se enmarca en la investigación abierta por el juez José Luis Calama, que imputó a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno a ese rescate que otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 y otras operaciones, así como por las joyas tasadas en 1,3 millones y sin declarar que la Policía Nacional encontró en su despacho.

Misma versión que Martínez Sola

Tal y como ha reconocido Roberto Roselli al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, la empresa pagó al socio de Zapatero para que este mediara en el rescate. No obstante, el exCEO ha recalcado que desconoce el tipo de gestiones que habría realizado el expresidente y que él no habló personalmente con él.

Asimismo, Roselli ha señalado que asumían que el destino final de los 530.000 euros era Zapatero, que pagaron a empresas de Martínez Martínez por informes sin relevancia para camuflar ese dinero y que fueron avisados días antes de que les iban a conceder el rescate.

La declaración de los dos exdirectivos concuerda puesto que ambos han asegurado tener "plena conciencia" de que Martínez Martínez y Zapatero "tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar".

Su relación con la SEPI

Por otro lado, ninguno de los investigados han detallado qué gestiones habría hecho Zapatero para lograr que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) otorgase un préstamo a la aerolínea en 2021.

Roselli ha respondido a las preguntas del magistrado, de la Fiscalía y de su defensa y ha sido preguntado, por ejemplo, por el rol que jugaba en la compañía Rodolfo Reyes, y desde cuándo este ciudadano venezolano, investigado y en busca y captura, pasó a ser accionista mayoritario de la aerolínea, lo que habría ocurrido en 2019.

Según este investigado, fue también este empresario quien consiguió traer financiación a la compañía a través de préstamos puente otorgados por compañías de su entorno y que después se habrían pagado con dinero obtenido de la ayuda estatal, sobre lo que además no habría pedido información la SEPI.

El compareciente ha declarado que en estos encuentros el ente público se interesó por cómo iba la compañía, pero no por el destino del préstamo y las transferencias que hacían con el mismo.

La Audiencia Nacional investiga si, en relación con el rescate de esta aerolínea, se produjo un delito de blanqueo de capitales. Se indaga si se incurrió en esta conducta delictiva con la devolución por parte de la compañía de determinados préstamos a sociedades investigadas en Suiza y Francia tras el rescate de la aerolínea.

Pagos desglosados

Los directivos de la compañía han explicado que el pago del 1% del rescate se realizó desglosado entre 2020 y 2025. Así, 249.000 fueron ingresados a Análisis Relevante, mientras que 98.617 fueron a parar a Voli Analítica y otros 110.799 euros a Domotic Europe, empresas vinculadas a Martínez Martínez.

No obstante, han indicado que en un primer momento, el socio de Zapatero tenia la pretensión inicial de recibir el líquido completo, aunque finalmente "aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie de 69.000 euros y consistente en los billetes de clase 'business' que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante 2021 y siguientes" años.

También han detallado que se emitieron alrededor de 40 facturas por un coste de entre 6.050 y 7.250 euros con el concepto "Honorarios mensuales. Elaboración de informe", a pesar de que no existió en ningún momento dicho informe ya que simplemente se trataba de una actividad "encubridora".

La llamada en oculto de Zapatero a Martínez Sola

Dentro del entramado referido al rescate, el empresario Martínez Sola declaró en el día de ayer que el pasado 30 de abril de 2020 el expresidente del Gobierno le llamó a través de un número oculto. Sola trasladó al exlíder socialista la situación que atravesaba la compañía, que entonces intentaba acceder a un crédito ICO.

Ante dicha petición, Zapatero le manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas. No obstante, el expresidente le dijo también que su "gente" se pondría en contacto con él, y después le contactó Julio Martínez Martínez.

Fue este amigo de Zapatero, tocayo del presidente de Plus Ultra, quien le pidió el 1 % por el "acompañamiento" y, aunque no sabía para qué lo pagaba, "ante la duda" lo hacía y era además un "pago a éxito" que únicamente se ejecutaba si la gestión fructificaba.

La conversación "duró aproximadamente diez minutos y, en la misma, Martínez Sola hizo una breve exposición a Zapatero sobre la compañía, trasladándole la difícil situación financiera en la que se encontraba".