Ester Muñoz se defiende de su declaración de hemeroteca sobre la Ley de Nietos: "Os engañan y ni os enteráis"

La denominada Ley de Nietos está generando un intenso debate político tras su inclusión en la Ley de Memoria Democrática, despertando un especial rechazo en las filas de la oposición. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado directamente al presidente del Gobierno de "fabricar votantes" a través de esta medida, tildándola de "ingeniería electoral".

Esta normativa, aprobada originalmente en 2022, ofrece la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los hijos y nietos de ciudadanos exiliados tras la Guerra Civil o a causa de la persecución franquista. Respecto a su aplicación, Ester Muñoz, diputada y portavoz del Partido Popular, ha denunciado la "opacidad" y la "urgencia" del Ejecutivo, asegurando que han formulado numerosas preguntas parlamentarias sobre el proceso sin obtener respuesta alguna.

El debate ha saltado también a las redes sociales, donde el escritor Fonsi Loaiza ha aprovechado la ocasión para rescatar en la red social X una intervención de la propia Muñoz en el Senado hace unos años, acusándola de haber defendido en el pasado lo que ahora critica. En aquella comparecencia de hemeroteca, la política popular afirmaba de forma tajante:

"Este grupo parlamentario considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes. Tuvieron que pasar en su día por el trago amargo e injusto del exilio. Ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido: la nacionalidad española".

Ante el revuelo generado por la publicación, Muñoz ha salido al paso para matizar sus palabras, aclarando que en aquel discurso se refería estrictamente a los "nietos de exiliados" por motivos políticos y no a la posterior "instrucción que aprobó el Gobierno", a la que acusan de abrir la mano de forma masiva. Para zanjar la polémica y defenderse de las críticas de incoherencia, la dirigente popular ha sentenciado de forma contundente en sus redes: "Os engañan y ni os enteráis".