ERC pone precio a su apoyo al Gobierno y a los presupuestos de Sánchez: "Tiene que hacer realidad muchos de los compromisos"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que el mes de julio es "importante" porque tiene que "hacer realidad muchos de los compromisos" alcanzados con su partido, entre ellos "la condonación de una parte muy relevante de la deuda" y el modelo de financiación autonómica.

Junqueras ha recordado que la condonación de la deuda sería de 17.100 millones de euros y que el Ejecutivo "tiene que cumplir" y que tiene que llevar el acuerdo de este tema, alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al Congreso. Así las cosas, el líder catalán ha hecho un llamamiento al resto de grupos políticos para que actúen "con la responsabilidad que corresponde".

El Gobierno tiene que aprobar la senda de déficit y el modelo de financiación

Este mes de julio debe aprobarse el modelo alcanzado con ERC en relación al modelo de financiación. Por ello, es un mes "decisivo". Junqueras ha insistido en que es "bueno para todos" y ha señalado que, como muy tarde, en agosto debe estar aprobado por el Congreso "definitivamente". Así, la Generalitat dispondrá de "4.700 millones adicionales de cara a 2027".

Por eso, ha pedido "máxima responsabilidad" a todos los grupos políticos y espera que ERC no se quede sola defendiendo el acuerdo, porque Junts en su momento les afeó porque el modelo no es "un concierto económico", como se había prometido.

El líder de ERC también ha recordado que la senda de déficit tiene que aprobarse también este mes y ha pedido al Ejecutivo que haga "una asignación razonable" y ha manifestado que este tendría que aplicar "criterios parecidos a los que aplica la UE con los estados miembros".

Sobre los casos de corrupción del PSOE

Junqueras se ha pronunciado también sobre los casos de corrupción que rodean al PSOE, que "una vez más" son "un desánimo para todos" y "especialmente para sus votantes". Si bien, también ha cargado contra los partidos que hacen un uso "puramente instrumental, interesado y partidista", porque es "deprimente desde un punto de vista democrático y de ejemplo social".

"Muchos de los que expresan sus críticas" hacia los casos de corrupción del PSOE o del Gobierno "han sido protagonistas de caos parecidos o muchos peores", ha recordado, al tiempo que ha pedido que "ojalá la sociedad actúe en consonancia y entienda que no todos somos iguales en materia de corrupción".