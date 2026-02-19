acto con rufián

Emilio Delgado aboga por hablar de seguridad: "Hay barrios en los que los niños no pueden bajar a la calle porque hay movidas"

El diputado lamentó que a la izquierda se le están robando banderas como la de la libertad o la de la seguridad. Ante ello, abogó por recuperarlas porque "si no dejamos a mucha gente fuera del camino".

Portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y Emilio Delgado , portavoz adjunto de Más Madrid | Agencia EFE

El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, y Gabriel Rufián presentaron este miércoles en una sala de conciertos de Madrid su plan para la izquierda, en medio de recelos de los partidos.

"Nos cuesta mucho desde la izquierda hablar de seguridad"

El debate estuvo conducido por la analista política Sarah Santaolalla, que en un momento del acto preguntó al diputado de Más Madrid sobre por qué cuesta hablar de seguridad cuando Delgado aseguró que a la izquierda le da pudor hablar de seguridad

"A la izquierda, a veces, le da pudor hablar de seguridad", afirmó Delgado. El debate de la seguridad ha sido evitado por la izquierda en los últimos años, aunque ahora, en esta propuesta de Rufián para reorganizar la izquierda, apuestan por retomar temas de los que la izquierda no ha querido hablar, como la seguridad.

Hay barrios en los que los niños no pueden bajar a la calle porque hay movidas.

Delgado defendió que necesitamos ciudades seguras y que hay que retomar muchas banderas porque si no se dejan a mucha gente por el camino. "Hay barrios en los que los niños no pueden bajar a la calle porque hay movidas. Quien diga que eso no es así es porque no ha vivido nunca en un barrio así", sentenció el diputado.

"Esas personas necesitan que la izquierda diga algo ahí también", aseguró el diputado de Más Madrid.

estamos dispuestos a pelear por este país porque nos importa

Bajo su opinión, la izquierda "ha caído en la paradoja de hablar todo el día de lo colectivo y luego ser incapaz de levantar herramientas colectivas". "PSOE, Sumar y Podemos, PP, Vox y Alvise, la unidad no es el único problema, hay más, no es solo un problema de unidad, ellos van disparados porque han conseguido hegemonía", argumentó.

Para acabar, el dirigente de Más Madrid destacó que este acto manda un mensaje a "mucha gente que dice que no hay gente, que la gente no está, que no hay nadie ahí", sirve para que se tome nota de que "hay gente al otro lado y que estamos dispuestos a pelear por este país porque nos importa".

