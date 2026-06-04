Elisa Beni cree que Sánchez debe "irse por inútil": "¿Montan una conspiración a tu favor y no te enteras?"

El sumario del caso Leire Díez sigue desvelando material con el que se destapa una presunta trama para frenar investigaciones policiales y judiciales que afectasen al entorno de Pedro Sánchez. Una trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y por la exmilitante Leire Díez.

Los recientes audios de Díez que han salido a la luz, y la insistente postura del Partido Socialista en afirmar que el presidente del Gobierno desconocía todos estos movimientos, llevan a la periodista Elisa Beni a señalar que Sánchez debería dimitir "por inútil".

Beni ha ironizado con que "es un señor que le montan a sus espaldas una conspiración para favorecerle, lo hacen a sus espaldas, por supuesto ni se lo dicen", ni siquiera para que vean que "les está haciendo la pelota" o para que "vean lo bien que son los otros".

Por tanto, considera que "se tiene que ir por inútil", ya que "tú no puedes regir los destinos de este país si resulta que tu mano derecha en el partido está mostrando toda una historia para extorsionar a jueces y fiscales, y tú no sabes nada porque todo te lo ocultan y no te enteras".

La periodista ha querido llevar al absurdo esta situación, porque cuando uno lo hace "se da cuenta que es absolutamente imposible que un grupo de personas se juntaran para delinquir alegremente" y así favorecer a Sánchez "sin que Sánchez lo supiera", y sin siquiera decírselo "para que les enchufara".

Por último, ha bromeado sobre estas actuaciones realizadas "a escondidas" del presidente: "no sé si se lo pensaban desvelar en alguna fiesta de cumpleaños y decirle, ¡tachán!, mira lo que hicimos por ti".