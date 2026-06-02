La dura crítica de Rubén Amón al PP por ofrecerse a Junts: "A veces en Feijóo no opera la inteligencia política"

"Nunca hay que subestimar la capacidad del PP para destruirse", así de contundente ha comenzado Rubén Amón su crítica a la oferta que Alberto Núñez Feijóo le ha hecho a Junts para presentar una moción de censura instrumental.

Amón se pregunta "en qué lógica política cabe" que el principal partido de la oposición, teniéndolo todo a favor, "se abrace con Junts" y si ahora Feijóo lo considera lógico por qué no lo hizo hace cuatro años cuando estuvo en su mano".

Cómo es posible que el PP se permita jugar con el lado más tóxico de la política nacional

Se cuestiona también el tertuliano de Más de uno, cómo es posible que, sin tener amarrado ningún acuerdo, "el PP se permita jugar con el lado más tóxico de la política nacional, que es Junts y es Puigdemont", precisamente cuando durante estos últimos años le ha estado reprochando a Pedro Sánchez ese tipo de acuerdos, "y va y lo hace".

Pero lo que provoca el pasmo de Rubén Amón no es sólo eso sino también que en la misma oferta de Feijóo a Junts proponga dejar fuera de la ecuación a Vox, con quién está negociando todos los gobierno autonómicos.

Rubén Amón cree que "a veces en Núñez Feijóo no opera una inteligencia política ni siquiera para comprender los tiempos ni las situaciones".

Junts reta a Feijóo a ir a Waterloo

Mientras se estaba comentando esta propuesta de Feijóo, se ha conocido la primera respuesta del secretario general de Junts, Jordi Turull, que le ha retado a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente y líder de su partido, Carles Puigdemont, si tiene una oferta "seria" para impulsar una moción de censura.

"Si tiene una propuesta, la escucharemos", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio, aunque ha añadido que desde Junts también pondrían "condiciones" para que prosperara esta iniciativa contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.