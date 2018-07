Domènech, sobre Puigdemont: "No puede ser que estemos en manos de una persona que no sabemos si quiere formar gobierno o llevarnos a elecciones"

Xavier Domènech considera que en Cataluña se ha llegado a una situación "surrealista o delirante" porque el lema de Junts per Catalunya es "o Puigdemont o lo que decida Puigdemont y ni ellos mismos parecen saber lo que quiere decir Puigdemont". "No puede ser que estemos en manos de una persona que no sabemos si quiere formar un gobierno en Cataluña o llevarnos a nuevas elecciones", ha subrayado el político catalán en una entrevista en Espejo Público.

El diputado y portavoz de Catalunya en Comú-Podem ha insistido en que en Cataluña hace falta un "gobierno efectivo" de manera inmediata para "salir del 155" porque "34 diputados no pueden estar marcando el destino de la Cámara" y Cataluña "necesita recuperar el autogobierno". Por ello, lamenta que se está viviendo una situación de "viraje y de desencuentro estratégico" entre ERC y PdeCAT.

En cualquier caso, Domènech recuerda que la mayoría salida de las urnas es independentista y que el conjunto de la Cámara tiene una responsabilidad colectiva de formar gobierno.

En cuanto a los CDR (Comités de Defensa de la República), el político señala que el espacio público es "plural y para ejercer la libertad de expresión y no entrar en guerras de símbolos", asunto que le preocupa. Además, ha criticado el homenaje a Jordi Pujol porque sus gobiernos se construyteron "con tramas de corrupción".