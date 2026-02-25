Los documentos desclasificados del 23F incluyen tachones que ocultan nombres relacionados con el golpe

Este miércoles se han desclasificado los archivos del intento de golpe de Estado del 23F y durante todo el día hemos ido conociendo detalles sobre cómo se produjeron unos hechos que pudieron cambiar la historia de la democracia en España.

Pero además de todos estos detalles que hemos podido ir conociendo a lo largo del día, también se ha podido ver cómo en muchos de esos documentos desclasificados aparecen tachados muchos nombres relacionados con el golpe.

Esto ha provocado la sorpresa y la indignación de algunos periodistas y usuarios de redes sociales, que se han preguntado el por qué del ocultamiento de algunos de estos nombres que habrían estado relacionados de alguna manera con el intento de golpe de Estado de 1981.

Estos tachones podrían ocultar nombres de miembros de los servicios de inteligencia, de mandos militares no procesados, de altos cargos políticos mencionados en conversaciones, o de personas que fueron investigadas pero no imputadas como empresarios, figuras influyentes o testigos protegidos.

Los motivos de los tachones

Este tipo de tachones son habituales cuando se desclasifican documentos como estos por razones legales o de seguridad. Es algo que recoge la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE) que fija límites para consultar documentos que contengan datos personales cuando estos puedan afectar a la intimidad o la seguridad de las personas.

Estos límites están pensados para proteger el honor y la intimidad, datos sensibles o información que pueda causar perjuicio a ellos o a sus familiares, y están fijados en 25 años desde la muerte de la persona afectada o en 50 años desde la fecha del documento.

En el caso de los documentos del 23F no se cumplen esos 50 años y algunas de esas personas que aparecen podrían seguir vivas.

Qué se intenta proteger con esos tachones

Y es que la legislación obliga a ocultar datos personales como domicilios, datos médicos, información privada o identidades de personas sin relevancia pública cuando se publican documentos como estos.

De la misma manera, estos escritos también pueden contener información sensible sobre métodos de los servicios de inteligencia, colaboradores confidenciales o infraestructuras críticas.

También podrían incluir los nombres de personas que no fueron condenadas, que fueron investigadas pero exoneradas o que aparecían mencionadas sin pruebas concluyentes, por lo que la publicación de sus nombres podría generar conflictos legales.