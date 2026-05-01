Un diputado de Vox ironiza con "no deportar de momento" a una diputada de ERC de origen marroquí

El diputado de Vox en el Parlament Alberto Tarradas ha ironizado sobre la diputada de ERC Najat Driouech, de origen marroquí, a quien ha dicho que "si decide no botar no pasa nada, que no bote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento".

Así se ha expresado en el debate de una moción sobre la lucha contra los discursos de odio y la discriminación en el deporte, en la tercera jornada del pleno del Parlamento de Cataluña, en la que ha manifestado que su grupo apoya el cántico "musulmán el que no bote" proferido semanas atrás durante el partido entre España y Egipto.

Todo el grupo de Vox bota, y tanto que bota

Durante el debate se ha hablado sobre los cánticos islamófobos y xenófobos del partido entre España y Egipto en el RCDE Stadium de Cornellá, donde parte de la grada cantó "musulmán el que no bote". "No boto porque estoy en la tribuna del Parlament. Pero todo el grupo de Vox bota, y tanto que bota", ha manifestado Tarradas, acompañado de los aplausos de sus compañeros de partido.

Así las cosas se ha preguntad "qué tiene de malo" el cántico, que nace "de la espontaneidad y la alegría" de los aficionados que fueron a ver ese partido y ha mencionado explícitamente a la diputada de ERC Najat Driouech -nacida en Asilah (Marruecos) en 1981-, que en ese momento no se encontraba en el hemiciclo: "Si decide no botar no pasa nada, que no bote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento", ha afirmado.

La diputada de ERC Najat Driouech | EFE/Quique García

Antes de terminar el debate, se ha disculpado

Ante estas palabras, el vicepresidente primero del Parlament, David Pérez, ha tomado la palabra para leer el punto 7.2 del código de conducta de los miembros de la cámara, que señala que hay que mantener "un sistema de relación fundamentado en la interacción constructiva, cordial y dialogante con todas las personas y todos los colectivos sin exclusión".

Horas más tarde y antes de que terminara el debate, Tarradas ha pedido la palabra para diculparse y retirar sus afirmaciones: "Esta mañana, durante mi intervención, en la que denunciaba una situación política y social más amplia, he ironizado sobre una diputada, sobre la diputada Najat, y creo que personalizar ha sido un error. Si mi declaración ha podido ofender o ha faltado el decoro de esta cámara, desde aquí quiero pedir perdón", ha indicado.

Driouech, por su parte, ha instado al resto de diputados del Parlament a "reflexionar" sobre su comportamiento: ""Venimos aquí a contrastar ideas y políticas, y no a personalizar el ataque contra ningún compañero".

La Mesa del Parlament estudia si puede sancionar a Tarradas

Por otro lado, la Mesa del Parlament ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la cámara para saber si pueden emprenderse acciones legales contra el diputado.

El órgano rector del Parlament se ha reunido una vez finalizado el pleno y ha decidido también mandar de oficio las palabras de Tarradas a la Comisión del Estatuto del Diputado, para que estudie si se ha vulnerado el Código de Conducta, lo que podría implicar una multa de 600 a 12.000 euros o incluso la suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria, han explicado fuentes parlamentarias.