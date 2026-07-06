Delcy Rodríguez exige a Aldama que retire sus acusaciones antes de interponer una posible querella

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha interpuesto un acto de conciliación contra el empresario Víctor de Aldama para que se retracte y retire las declaraciones donde la vinculó con un supuesto sobre relacionado con la corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), y con una presunta financiación irregular al PSOE.

La demanda de conciliación, que tendrá lugar el 16 de julio en los juzgados de Madrid, es el paso previo a una posible querella si Aldama no se retracta, según han concretado fuentes del despacho del exjuez Baltasar Garzón, ILOCAD, que representa a Rodríguez.

Un sobre relacionado con el caso hidrocarburos

El pasado mes de marzo, Aldama entregó al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, un sobre con las siglas de PDVSA, que el cuerpo policial no encontró cuando comenzaron las indagaciones en el caso Koldo y el caso hidrocarburos. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en uno de los primeros informes de la investigación aparecía una imagen de un sobre marrón en el que se mostraba como remitente el expresidente de PDVSA, Manuel Quevedo, y como destinataria Delcy Rodríguez. Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar cuál era el contenido del interior del sobre, aunque sospechaban que estuviera relacionado con el sector de los hidrocarburos.

El sobre estaba custodiado por Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, quien según la UCO, guardaba información de carácter sensible del empresario. Posteriormente, y a petición de Aldama, le remitió fotografías del sobre antes de su detención por el caso hidrocarburos.