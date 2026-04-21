David Jiménez Torres señala el problema del PP al aceptar el principio de "prioridad nacional": "Tiene que explicar por qué necesita la presión de Vox"

El periodista David Jiménez Torres ha planteado en la tertulia de Más de uno la disyuntiva que tiene el PP al aceptar el principio de "prioridad nacional" en el pacto con Vox en Extremadura.
El PP tiene una labor de pedagogía formidable por delante con sus propios votantes
"Si el Partido Popular cree que esto es algo que va en contra de sus principios, si se avergüenza o si tiene que encontrar una manera de dulcificar, entonces tiene una labor de pedagogía formidable por delante con sus propios votantes", ha opinado el periodista.
Por otro lado, ha reflexionado sobre si el principio de "prioridad nacional" es algo que Abascal va a exigir en el momento de una negociación de investidura de Feijóo y cómo explicaría el PP que no lo acepta. "Tiene que explicar por qué necesita la presión de otro partido para aplicarla", ha dicho.
Además, ha opinado que es del todo anómalo o ambiguo que la contundencia de un acuerdo del que presumen PP y Vox colisione con el rechazo de Juanma Moreno a pactar con Vox, tenga o no tenga la mayoría absoluta.