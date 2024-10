Cronología del caso Ábalos: de la detención de Koldo a la posible imputación del exministro

La noticia llegaba el pasado día 21 de febrero. Ese miércoles, se confirmaba la detención de Koldo García Izaguirre por supuesto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos en la compra de mascarilla en plena época de pandemia.

El caso, que comenzaba con la detención del exasesor de José Luis Ábalos, supondría un nuevo frente en el PSOE, cada vez más cercado por la presunta implicación del exministro de Transporte y exnúmero tres del partido.

Cronología del caso Ábalos hasta su posible imputación

Detención de Koldo

La propia detención de Koldo ya hizo saltar las alarmas en el Partido Socialista, puesto que se trataba de la mano derecha de Ábalos cuando éste era ministro de Transporte y habría cobrado comisiones ilegales por la firma de contratos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia.

Según los investigadores, sus cuentas habrían sufrido un aumento notable durante ese tiempo. Además, la investigación situaba al exasesor de Ábalos junto a Víctor de Aldama, presidente del Zamora, como cabecillas de la trama de presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos con un valor de 53 millones de euros.

El dinero habría sido suscrito por administraciones públicas para adquirir material sanitario en una época de necesidades como la de la pandemia de Covid-19 en el mundo.

La primera reacción de Ábalos

La reacción de José Luis Ábalos no se hizo esperar y ese mismo día fue preguntado sobre la noticia en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde se celebraba una sesión de control al Gobierno.

El exministro dijo sentirse "estupefacto": "En lo que a mí respecta, todo se hizo bien. No acabo de entender su relación con la venta de mascarillas. Me siento decepcionado y quiero explicaciones".

Ábalos descarta dimitir

Apenas cuatro días después, el ya denominado 'caso Koldo' llegaba al Congreso, con preguntas para Pedro Sánchez y cuatro ministros de diferentes administraciones por las que había pasado la investigación.

Un día antes de la sesión, el 24 de febrero, Ábalos descartaba dimitir, aunque aseguraba que si hubiera sido ministro no le habría quedado más remedio que dejar el cargo. "No he pasado peor momento en mi vida que el que estoy pasando ahora", decía Ábalos, que también pedía a Sánchez proporcionalidad en la lucha contra la corrupción.

El PSOE pide a Ábalos entregar su acta

La realidad fue que el caso llevaría a su expulsión del PSOE. Antes, el 26 de febrero, el Partido Socialista pedía al exministro que entregara su acta de diputado por el 'caso Koldo'. La portavoz del PSOE, Esther Peña, anunciaba ante los medios la decisión del PSOE.

Esther Peña daba un plazo de 24 horas a Ábalos para entregar su acta al entender desde la formación que existía una "responsabilidad política".

Ábalos, expulsado del PSOE

Cumplido el plazo, 24 horas después, en el mediodía del 27 de febrero, Onda Cero conocía que el PSOE se cansaba de esperar la respuesta de Ábalos, por lo que decidía expulsarle del partido.

Ábalos mantiene su acta de diputado y se pasa al Grupo Mixto

Casi en paralelo, José Luis Ábalos comparecía ante los medios para anunciar que conservaba su acta y se pasaba al Grupo Mixto del Congreso para defender su "honorabilidad ante la opinión pública, militancia y votantes del partido".

En la comparecencia, Ábalos mostró malestar con su partido por la decisión de expulsarle y defendía su inocencia: "Mi gestión se limitó a conseguir material sanitario lo más rápido posible. Lo único que queríamos es proteger a la gente".

Primera entrevista a José Luis Ábalos en 'Más de uno'

Un día después de todo el revuelo, el 28 de febrero, Ábalos concedía la primera entrevista desde que estallara el caso y respondía las preguntas de Alsina en 'Más de uno'. En la misma, se defendió de las acusaciones, habló del "cambio de opinión" de Sánchez y también de Koldo.

La entrevista también dio lugar a algún momento surrealista, como un mensaje al móvil de Ábalos en plena entrevista que obligó a parar a Alsina.

La auditoría de Transporte contra Ábalos

Pasarían algunos meses hasta que los agentes avanzaban con la investigación y salían a la luz nuevos detalles, como una auditoría encargada por el Ministerio de Transportes para analizar los contratos de compra de mascarillas, lo que haría que Ábalos se replantease su postura respecto al PSOE tras un tiempo de "mucha caballerosidad".

"Me parece tremendo todo: tanto lo inoportuno como lo subjetivo del informe. ¿Se han dado cuenta ahora los funcionarios que firman el informe? ¿No se enteraron, no hicieron nada los que firman? (…) No hay precedentes de que un Gobierno del mismo signo político haga algo así. Ni siquiera lo hice yo con el PP y lo podía haber hecho con el tema del Alvia. Me provoca incomprensión".

Segunda entrevista a Ábalos en 'Más de uno'

En una nueva entrevista en 'Más de uno', Ábalos respondía a Alsina sobre la auditoría de Transporte y la situación que atravesaba a raíz del caso.

"La gente da por hecho que estoy investigado y me quieren imputar", decía Ábalos, que insistía en defenderse: "Ya se ha generado un relato en mi contra".

Del caso Koldo al caso Ábalos: el giro de la UCO que lo cambia todo

La auditoría se conoció en agosto, mientras que dos meses después se produciría un giro que lo cambiaría todo. Un demoledor informe de la UCO saldría a la luz el pasado 11 de octubre, un documento que dejaba a Ábalos al borde la imputación.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil extendía las implicaciones hasta el exministro y le dejaba muy tocado al relacionar su nombre con adjudicaciones irregulares de contratos durante la pandemia, así como otros asuntos como la venta de oro venezolano.

El juez Ismael Moreno, encargado del caso, también preguntaba formalmente si Ábalos seguía siendo diputado, lo que abría la puerta a una apertura de investigación al exnúmero tres del PSOE. Al ser aforado, cualquier investigación en contra de Ábalos debe ser llevada a cabo por el Tribunal Supremo.

El encuentro con Delcy Rodríguez

El informe de la UCO también revelaba que Sánchez autorizó el viaje de Delcy Rodríguez a España. El exministro pidió al presidente del Gobierno permiso al venir la vicepresidenta venezolana "en viaje privado". Después de responder Sánchez con un "bien", Ábalos se lo confirmó a Koldo, quien le contestó "cuánto te quiero".

"Ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas", decía Ábalos refiriéndose a un encuentro que montó Víctor de Aldama, quien también había realizado de manera habitual actividades de intermediación entre España y Venezuela.

Sánchez reconoce que Ábalos le informó de la visita de Delcy

El presidente del Gobierno, en un viaje institucional al Vaticano, admitió por primera vez que Ábalos le informó de la visita de Delcy, y que ésta se "canceló" tras conocer las sanciones que pesaban contra la vicepresidenta venezolana.

Anticorrupción pide que el Supremo investigue a Ábalos por el caso Koldo

El último paso del caso ha llegado este mismo miércoles, cuando la Fiscalía ha considerado que existen indicios de delito contra Ábalos y ha pedido al juez que se dirija al Tribunal Supremo para investigarle.

Todo ello, a raíz del último informe de la UCO que afirma que Ábalos tenía "un papel relevante y de responsabilidad" en lo que califica como "organización criminal" que cobró comisiones ilegales en la trama.