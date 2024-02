El PSOE pide a Ábalos que entregue su acta de diputado por el caso Koldo: "Aquí no caben los corruptos"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha anunciado ante los medios de comunicación que el PSOE ha pedido al exministro de Fomento, José Luis Ábalos, que entregue su acta de diputado tras su presenta implicación en el caso Koldo.

La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido este lunes "por unanimidad" solicitar al exministro la entrega de su acta al Grupo Socialista, según ha anunciado Peña, que ha dicho que espera que lo haga en "las próximas 24 horas" y así se lo han "comunicado".

Comisión de investigación sobre la compra de material sanitario

Además, ha indicado que de "manera inmediata el Partido Socialista va a registrar en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación para analizar la compra de material sanitario desde las Administraciones Públicas en la época de la pandemia del coronavirus".

El PSOE considera que "sí existe una responsabilidad política" por parte de Ábalos, a pesar de que no está investigo, ni señalado, ni imputado ni su nombre figura en la investigación".

"No nos sentimos jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo el Comité Ejecutivo Federal considera que sí existe una responsabilidad política", ha dicho su portavoz, Esther Peña.

Ábalos se defiende

El exministro de Fomento y Transportes se ha pronunciado este fin de semana sobre la polémica. En una entrevista con 'La Sexta' dijo no sentirse aludido por las palabras de Sánchez sobre la lucha contra la corrupción "caiga quien caiga" y "venga de donde venga".

Aseguró, además, que de haber continuado como ministro sí habría dimitido, mientras que rechazó marcharse ahora porque no está acusado ni investigado. Señaló que solo estaría dispuesto a renunciar dentro de una estrategia que busque "ejemplarizar la vida pública", pero no para dar un "tributo a la derecha" que, opina, busca cobrarse una pieza mayor