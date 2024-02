Ábalos mantiene su acta de diputado y se pasa al Grupo Mixto: "No estoy acusado de nada"

José Luis Ábalos ha comparecido ante los medios para anunciar que conserva su acta de diputado y se pasa al Grupo Mixto para defender su "honorabilidad ante la opinión pública y ante la militancia y los votantes del partido al que he dedicado toda mi vida".

Ha asegurado que ha dedicado "su vida al PSOE" y considera que "lo correcto" hubiera sido "estar respaldado" por su partido. "Tras haber contribuido a un gobierno progresista tras la moción de censura de 2018 y haber sido ministro, me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo y haber compartido una reflexión por la senda del sosiego y la ponderación", ha señalado.

El exministro de Fomento ha decidido "hacer caso a las personas que me aprecian": "Me han trasmitido el ruego de que siga adelante y no me rinda y defienda mi honorabilidad", ha insistido.

Ábalos ha insistido en su inocencia: "no estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso. No tengo necesidad de invocar, por lo tanto, el principio de presunción de inocencia".

El problema está en el "presunto enriquecimiento ilícito" de un "colaborador que fue parte de mi Gabinete", ha reconocido, aunque será la Justicia la que lo "determinara".

El diputado ha insistido en que no ha sido "requerido para nada" por parte de la Justicia y que en eso no tiene nada que ver su condición de aforado al ser miembro del Congreso.

"Mi gestión se limitó a conseguir material sanitario lo más rápido posible. Lo único que queríamos es proteger a la gente", ha defendido el exministro.

"Si renuncio, reconozco mi culpabilidad"

El diputado ha asegurado que pasará al grupo mixto para no enturbiar las relaciones con el grupo socialista, al tiempo que ha señalado que toma una de las decisiones "más duras" de su vida y que nunca podría haberse imaginado estar "fuera de las siglas del PSOE".

"No puedo rendirme... si yo renunciara en este momento se interpretaría como signo de culpabilidad y solo provocaría mi estigmatización no solo política sino personal. Sé lo que es ser un apestado político".

El PSOE expulsará a Ábalos por no entregar el acta

Tal y como ha podido confirmar Onda Cero, el PSOE iniciará un expediente de expulsión al exministro de Transportes por no entregar el acta de diputado y pasar al Grupo Mixto.

Los socialistas llevaban presionando a Ábalos para que renunciase desde este fin de semana, y, este lunes Ferraz decidió ponerle un ultimátum de 24 horas. En el caso de retener su escaño, el PSOE ya le advirtió de que le expulsaría.

"Supongo que la Ejecutiva del partido empezará a tramitar un expediente de baja cautelar como militante socialista, que es lo que habíamos dicho desde el principio", ha señalado Patxi López en declaraciones a los medios en la Cámara Baja, justo después de que Ábalos comunicase su decisión de retener el escaño.