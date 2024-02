Ábalos descarta dimitir pero admite que si el 'caso Koldo' hubiera estallado cuando era ministro sí lo habría hecho

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y diputado socialista, descarta dimitir y dejar su escaño en el Congreso por el 'caso Koldo' que involucra al que fue su asesor, Koldo García, por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia.

Sin embargo, Ábalos ha admitido que si este caso de corrupción hubiera estallado cuando era miembro del Gobierno, sí tendría que haber dimitido.

"Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento", ha explicado Ábalos en una entrevista en La Sexta Xplica. En este sentido, ha hecho hincapié en que, al no ser miembro del Ejecutivo, sino diputado, no tiene "ninguna responsabilidad".

El exministro ha recordado que hasta la fecha no está "acusado por nada" y que no está implicado en ninguna trama de corrupción. En todo caso, lo que se le podría reprochar sería su "capacidad política para seleccionar al personal" y el haber confiado en personas que le decepcionaron.

Asimismo, Ábalos ha reiterado que estaría dispuesto a dejar su escaño si así se lo pide el PSOE, pues no tiene "ningún apego" a la representación pública.

Ábalos pide a Sánchez proporcionalidad en la lucha contra la corrupción

Por otro lado, ha hecho referencia a las palabras de Pedro Sánchez en contra de la corrupción en su partido, asegurando que serán implacables "venga de donde venga y caiga quien caiga", en referencia velada al exministro de Transportes.

"Lo que ha dicho el presidente es una máxima del PSOE desde hace mucho tiempo. Pero en la lucha contra la corrupción, que es donde tenemos que estar comprometidos, no solamente exige contundencia, exige también ecuanimidad, exige objetividad, exige proporcionalidad", ha declarado, agregado que "la ley castiga, pero también protege".

El peor momento de su vida

Ábalos ha asegurado que está viviendo "el peor momento" en su vida y que en política "este es el peor trago" que ha tenido que afrontar, pese a que cree no haber tenido responsabilidad y estar acostumbrado a las crisis.

"No he pasado peor momento en mi vida que el que estoy pasando ahora. E incluso en lo personal, quitando el problema que tuve con mi hijo al nacer, no he tenido ningún otro mal trago. Este es el peor. Y no creo haber tenido responsabilidad. No creo que sea yo el culpable de esto", ha explicado.