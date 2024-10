Qué sabía Pedro Sánchez y qué no del 'caso Ábalos': las incógnitas que plantea Alsina

Los nuevos informes aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmantelan la versión que ofreció el PSOE sobre la visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en 2020. En un principio, el gobierno aseguró que Pedro Sánchez no estaba al tanto del viaje de Delcy.

Sin embargo, una conversación interceptada entreÁbalos y Sánchez, en la que el ministro le informa a su presidente sobre la llegada de Delcy Rodríguez con cuatro días de antelación, desmiente la versión oficial. Desde el PSOE aseguran que aquel encuentro fue un movimiento para evitar un conflicto diplomático mayor.

El PSOE no ofrece explicaciones

Un punto que sigue generando especulaciones es el cese fulminante de José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes en julio de 2021. En su momento, Sánchez no ofreció una explicación clara sobre su destitución, lo que despertó sospechas en torno a las verdaderas razones de su salida.

Algunas informaciones apuntan a que uno de los motivos sería que Sánchez recibió información de los gastos desorbitados de Ábalos cuando era secretario de organización. Asimismo, los últimos informes de la UCO apuntan a que Ábalos estaba al tanto de esta trama ahora investigada por la justicia.

¿Por qué cayó Ábalos?

Por el momento, el PSOE ha evitado dar respuesta a todas las incógnitas tras el demoledor informe de la UCO. Carlos Alsina, en su cita semanal con Susanna Griso, considera que se debe "dar respuesta a preguntas muy sencillas que todavía no tienen respuesta tres años y pico después".

Más allá de la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal, a día de hoy se tienen evidencias suficientes sobre que "Ábalos se benefició presuntamente de cantidades económicas aportadas por empresarios que tenían algunas aspiraciones de conseguir cosas", dice Alsina.

Cantidades económicas que sirvieron, por ejemplo, para pagar el alquiler del piso de Jessica, la amante de Ábalos. Además, se le añade los gastos desorbitados que Ábalos y Koldo presentaban a la gerencia del PSOE en el 2019.

¿Qué información tenía Pedro Sánchez?

Con todo, "está obligado el presidente Pedro Sánchez a explicar qué sabía él", opina el director de 'Más de uno'. Cabe esclarecer si Sánchez estaba al tanto de que el piso ocupado por la amante de Ábalos estaba pagado por empresarios que querían obtener ciertas licencias.

"¿El presidente estaba al tanto de que el tren de vida que llevaba su ministro y secretario de organización no se compadecía con los ingresos que tenía? ¿Sabía o no sabía?", comenta Alsina. Si lo sabía desde el primer minuto, "no puede

El presidente debe dar explicaciones

Cuando Sánchez destituyó a Ábalos, este le preguntó muy perplejo por los motivos de su cese y el presidente le respondió asegurando que no se lo podía decir. Esto hace sospechar de que Sánchez sabía de los negocios de su ministro. Así, si sabía todo eso, "no puede hoy presumir que desde el primer minuto tomó medidas".

Todas estas preguntas, muy sencillas de responder, sólo las puede resolver Pedro Sánchez, algo que por el momento está eludiendo con el argumento de que desde el primer momento tomó medidas. Esto, sin embargo, no es correcto, pues Sánchez se refiere a cuando detuvieron a Koldo García este año, pero los hechos se refieren al año 2019, 2020 y 2021.