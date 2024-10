Las mentiras del Gobierno en el viaje de Delcy a España: la UCO desmonta la versión del PSOE y Sánchez

La visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a España en enero de 2020 ha vuelto a tomar relevancia y ha resucitado la polémica tras los nuevos datos aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desmantelan la versión que ofreció el PSOE.

La revelación clave: Sánchez sabía del viaje

Una de las principales novedades, siempre según la UCO, es que Sánchez estaba al tanto del viaje de Delcy. Una conversación interceptada entre Ábalos y Sánchez, en la que el ministro le informa a su presidente sobre la llegada de Delcy Rodríguez con cuatro días de antelación. Este hecho desmiente la versión oficial, que sostenía que Ábalos no había tenido conocimiento del vuelo hasta que Rodríguez estaba ya en el aire.

El mensaje de Ábalos a Sánchez decía: "Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda".

Este mensaje deja claro que Sánchez estaba informado con días de antelación, lo que contradice sus declaraciones en el Senado el 25 de febrero de 2020, cuando afirmó que se enteran cuando la vicepresidenta venezolana estaba en vuelo privado hacia España y que la gestión de la situación fue obra exclusiva de Ábalos para evitar una crisis diplomática. Por tanto, no es verdad que se enterara Ábalos cuando Delcy estaba en vuelo. No es verdad que fue una decisión exclusivamente suya y no es verdad que todo respondiera a la necesidad de evitar un conflicto diplomático.

Las contradicciones del Gobierno

Desde que salió a la luz el encuentro nocturno de Ábalos con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, el Gobierno ha mantenido una versión que ha ido evolucionando según aumentaba la presión mediática. Inicialmente, se afirmó que Ábalos simplemente había acudido al aeropuerto para recibir a un amigo, sin saber que la vicepresidenta venezolana tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen.

Luego, se sugirió que fue un movimiento para evitar un conflicto diplomático mayor, pero sin reconocer en ningún momento que Sánchez estuviera al tanto de la llegada de Rodríguez con antelación.

Sin embargo, la UCO desmonta la idea de que Ábalos actuara por iniciativa propia y revela que el presidente Sánchez sabía perfectamente que Delcy Rodríguez vendría a España.

¿Por qué cayó Ábalos?

Un punto que sigue generando especulaciones es el cese fulminante de José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes en julio de 2021. En su momento, Sánchez no ofreció una explicación clara sobre su destitución, lo que despertó sospechas en torno a las verdaderas razones de su salida. Ábalos, quien había sido una figura clave para Sánchez, incluyendo su defensa en la moción de censura que lo llevó al poder, cayó en desgracia sin previo aviso.

Quién sabe si el incidente con Delcy Rodríguez pudo ser el detonante de esta ruptura, ya que jamás se ofreció una explicación pública ni sobre su cese ni sobre por qué, tras su destitución, no volvió a formar parte del círculo de confianza de Sánchez.

Gracias a la labor de la UCO, ahora sabemos que Pedro Sánchez estaba informado con antelación, que José Luis Ábalos no actuó por iniciativa propia, y que todo fue mucho más que un intento de evitar una crisis diplomática. La opacidad que rodea el cese de Ábalos y las actividades de Víctor de Aldama solo añaden más dudas sobre este turbio asunto.