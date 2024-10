El momento en el que Sánchez defendió en el Congreso a Ábalos por su actuación con el viaje de Delcy: "Evitó una crisis diplomática"

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, contactó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle de la visita privada de Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, a España.

En el documento se puede comprobar a través de un pantallazo que Ábalos envió a su asesor sobre la visita de Rodríguez, el mensaje que el entonces ministro envió a Pedro Sánchez y su respuesta. "Para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación", muestra el texto. "La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda". A todo ello Sánchez responde: "Bien".

Después de obtener el visto bueno del presidente del Gobierno, Ábalos envío el pantallazo de la conversación a Koldo García, quien le responde con un "cuánto te quiero". Acto seguido, el exministro de Transportes le contesta: "Ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas".

El encuentro lo organizó Víctor de Aldama

Según el informe de la UCO, fue Víctor de Aldama quien organizó la visita de Delcy Rodríguez y cerró los encuentros de la vicepresidenta con empresarios amigos.

¿Y por qué a Aldama le interesaba Ábalos? Explica Carlos Alsina en 'Más de uno' que la razón era su posición como ministro de Fomento, luego ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

Y eso es lo que, según Alsina le da relevancia a este caso y lo que lo diferencia de casos anteriores de corrupción, incluidos los que han afectado al PP en las épocas de Aznar y Rajoy: "En este caso, los hechos presuntamente corruptos se generan dentro del propio Gobierno con una figura principal en la presunta trama de corrupción que se llama José Luis Ábalos y que era ministro del Gobierno de España. Los hechos se producen cuando él es y porque él es ministro del Gobierno de España".

Temor en el PSOE ante lo que pueda decir Aldama

Algunas de las crónicas de los principales diarios nacionales aseguran que dentro del PSOE hay "pánico y temor" ante la idea de que Víctor de Aldama, en prisión preventiva, decida contar lo que sabe y confirmar algunas de las informaciones publicadas.

Porque, según afirma Alsina, lo que se sabe ahora "desmonta" lo que se contó entonces del encuentro y la visita de la vicepresidenta venezolana.

Lo que dijo Sánchez entonces

El propio Pedro Sánchez compareció en el Congreso y en el Senado para elogiar y defender la actuación de José Luis Ábalos, que, en su opinión, había evitado una crisis diplomática.

"El señor Ábalos consideró con muy buen juicio -a mi juicio- entre forzar o evitar una crisis diplomática, eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. Señor Maroto, ¿dónde está el reproche?", aseguró entonces.