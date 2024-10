La UCO revela en su informe que Sánchez autorizó el viaje de Delcy Rodríguez a España

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, contactó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle de la visita privada de Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, a España.

En el documento se puede comprobar a través de un pantallazo que Ábalos envió a su asesor sobre la visita de Rodríguez, el mensaje que el entonces ministro envió a Pedro Sánchez y su respuesta. “Para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación”, muestra el texto. “La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda". A todo ello Sánchez responde: "Bien".

Después de obtener el visto bueno del presidente del Gobierno, Ábalos envío el pantallazo de la conversación a Koldo García, quien le responde con un “cuánto te quiero”. Acto seguido, el exministro de Transportes le contesta: “Ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas”.

Es así como se empezó a fraguar el viaje de la vicepresidenta de Venezuela a nuestro país con el fin de encontrarse con Ábalos. Viaje que el presidente del Gobierno conocía con antelación.

Se trata pues, de una conversación mediante la que “a través” del exministro de Transportes se obtuvo “el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy", señala la UCO. Así, a partir de ese momento, Koldo inició "los trámites ordinarios que se suponen para la visita de cualquier autoridad extranjera".

El encuentro lo montó Aldama

Atendiendo a los datos del informe, la UCO evidencia que fue Víctor de Aldama quien organizó la visita de Delcy Rodríguez y cerró los encuentros de la vicepresidenta con empresarios amigos. Su participación fue tan decisiva que Rodríguez llegó a intercambiar numerosos mensajes con él.

Durante la permanencia de Ábalos y Koldo García en el Ministerio, Aldama realizó "habitualmente" diversas actividades como "labores de intermediación entre España y Venezuela, presentación de oportunidades de negocio, requerimientos para la entrada y circulación por territorio español de personas extranjeras y nacionales durante la pandemia o la adjudicación de contratos públicos a favor de terceras empresas".

Aldama, dice la UCO, tenía una red de contactos amplia en América, "con personalidades del más alto nivel político, empresarial y social", y resalta su "estrecha relación" con Delcy Rodríguez.

La Benemérita asevera, por otro lado, que incluso Aldama buscó usar la visita de Delcy Rodríguez a España en 2020 para interés propio y de sus negocios. La inclusión del empresario en el viaje llega a tal punto que hasta envió una carta a Koldo García como si fuera el propio ministro Ábalos, invitando así a la vicepresidenta a venir a España con el fin de establecer relaciones con el nuevo Gobierno.

Asimismo, el empresario fue el encargado de establecer la agenda de Rodríguez durante la visita, incluyendo un encuentro con Ábalos. Así, el informe de la UCO señala que tal era la cercanía entre Rodríguez y Aldama que ambos pactaron la excusa de su visita al país: “Fitur y un viaje privado médico”.

El Gobierno muestra preocupación “cero”

Ante las recientes informaciones aportadas por la Guardia Civil, el Gobierno se ha pronunciado y ha declarado que contemplan “cero” preocupación.

El argumento empleado para su defensa es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no autorizó la visita de Delcy Rodríguez porque ésta tenía prohibido entrar en la UE, por lo que la visita oficial no se produjo.

En cambio, sí han confirmado que la visita sí estaba prevista en un primer momento, pero con motivo de Fitur para tratar sobre los intereses de las empresas españolas. Insisten, de nuevo, en que el presidente no autorizó el viaje.

Afirman asimismo que desde el Gobierno se actuó en todo momento en colaboración con la justicia, celeridad, transparencia y contundencia, abriendo un expediente de expulsión al exministro de Transportes José Luis Ábalos, pidiéndole que entregase el acta de diputado y abriendo una comisión de investigación en el Congreso.