Ábalos cree que "era de esperar" la petición de su imputación y niega su implicación en la trama del 'caso Koldo

El exministro socialista, José Luis Ábalos, ha rechazado mostrarse sorprendido por la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de imputarle por su presunta implicación en el 'caso Koldo', ya que considera que "era de esperar", pero en todo caso ha reiterado que él no forma parte de "ninguna trama".

Así lo ha expresado este jueves a su salida del Pleno del Congreso después de conocerse el último informe de la UCO en el que se achaca al ex ministro un "papel relevante" en la presunta trama del 'caso Koldo' y pide que sea imputado. Además, juez del 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha pedido al Congreso confirmar si Ábalos es diputado, lo que hace más previsible su imputación.

Dice que ahora podrá defenderse

El que fuera secretario de Organización del PSOE ha dicho no temer su imputación porque "todo es posible" y, en todo caso, cree que, una vez conocido el informe completo, "podrá defenderse mejor que hasta ahora" sobre este asunto.

Ante los periodistas, Ábalos ha insistido en negar que forme parte de la trama: "No formo parte de ninguna trama y lo que es más importante, no me he beneficiado económicamente de esto".

Además, cree que pensar que pudo utilizar teléfonos del Gobierno o pedir ayuda para asegurar que no estuviesen pinchados refleja "no entender cómo funciona el Gobierno". "Me parece obvio y es desconocer cuál es el sistema de seguridad de un Gobierno", ha sentenciado.

En un informe reciente, la UCO recoge que Koldo García, el ex asesor de Ábalos, preguntó al agente de la Guardia Civil asociado a la trama e investigado por la Audiencia Nacional antes del estallido de la operación si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el entonces titular de Fomento tenían los teléfonos "pinchados".